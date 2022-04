Marmo, il rapper salentino conquista il Times Square di New York: “Fed Up”, nuovo singolo con Sky Kid

NEW YORK – Stefano Galiotta, in arte Marmo, è un giovane rapper salentino nato e cresciuto a Martano (LE), che è riuscito a conquistare il Times Square a New York (il luogo più visitato di Manhattan) e ad arrivare nei primi posti delle nelle preferenze musicali dei giovani sul web. Tra gli italiani che compositori di questo genere musicale solo “Sfera Ebbasta” era riuscito ad arrivare nel cuore degli USA così rapidamente.

“Fed Up” è il nuovo singolo dei rappers Sky Kid (dai Caraibi) e Marmo (dall’Italia).

La canzone è la traccia principale degli album solisti dei rapper. Combina due culture diverse, ma con gli stessi problemi!

“Fed Up” è uno slang che racchiude tutto ciò che nella vita ti annoia.

Non ha confini, non ha religioni e non ha colori di pelle! Parlano ad una generazione di ragazzi che capisce la loro lingua! Tutti i ragazzi del mondo sono stufi di alcune situazioni e questo i due rappers lo sanno bene!

Il brano ha delle vibrazioni hiphop molto fresh e quando lo ascolti non puoi non

muovere la testa!

Sky Kid è un giovane rapper e imprenditore dei Caraibi e la sua musica si fa spazio giorno dopo giorno tra i giovani!

Marmo è un rapper già conosciuto in Italia anche se ha solo 24 anni, e i suoi brani

totalizzano milioni di ascolti su Spotify! Si sa, l’Italia ama l’America e l’Italia sogna

l’America!

Alcune radio hanno già ascoltato il brano in anteprima e sono davvero soddisfatte

del lavoro e non vedono l’ora di inserirlo in programmazione.

LA BIOGRAFIA DEL RAPPER SALENTINO MARMO

Il percorso musicale di Marmo inizia nel 2011: nonostante fosse giovanissimo, è riuscito a far suo ogni palco, sia

che si trovasse davanti a un piccolo pubblico o a una piazza gremita.

La sua è la storia di una passione che diventa arte, di un sogno che diventa realtà condivisa, di un ragazzo di

periferia e dei suoi pensieri, nei quali tanti ragazzi si rispecchiano. Nel 2014 pubblica il suo primo album “Fuori Tasca”, portato in tour da Lecce a Roma, Milano, Bologna e Torino.

Negli anni a venire pubblica molti singoli tra cui “Tranquillo Frate” e “Bimbi Per Sempre” raggiungendo alte posizioni nelle classifiche iTunes e milioni di ascolti.

Marmo è anche autore per molti artisti italiani.

L’ultima uscita “Luna Storta” ha avuto un ottimo consenso dalle radio entrando in rotazione nazionale.

Nei suoi testi fa spesso riferimento alla sua terra risaltandone le bellezze e le sue origini.

Attualmente è al lavoro al nuovo album che si preannuncia pieno di sorprese.

