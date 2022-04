“Regala un sorriso”, l’iniziativa per donare un giocattolo nuovo ai bambini delle famiglie in difficoltà

LIZZANELLO – Lo spirito del Natale è quello di donare e della solidarietà. In questo periodo molte associazioni si stanno muovendo per aiutare le famiglie in difficoltà, che sono sempre di più a causa dell’emergenza pandemica. Una di queste associazioni, il gruppo “Giovani solidali”, guidata da Marta Montinaro, si sta muovendo per rendere il Natale di tanti bambini, appartenenti a famiglie in difficoltà, meno triste. I giochi sono importanti nell’infanzia: riceverli rende più felice un bambino, lo aiuta a crescere e lo fa sentire meno diverso dagli altri. A Natale l’associazione “Giovani solidali” ha messo in campo l’iniziativa “Regala un sorriso”: grazie a questa iniziativa tutti i possiamo donare un giocattolo nuovo ai bambini che sono nella fascia di età da 1 a 14 anni, per rendere più bello il loro Natale.

La raccolta avverrà presso il centro Polifunzionale (ex cinema) di Lizzanello, via D’Afflitto, n.32, i giorni 19/20/21 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18:30. L’iniziativa è promossa dal Comune di Lizzanello su proposta dell’associazione “Giovani solidali”. Il tessuto sociale, in maniera spontanea, si sta organizzando, in pieno spirito natalizio, per dare una mano alle istituzioni per le famiglie in difficoltà – spiega il sindaco Fulvio Pedone – Con la pandemia molte famiglie che stavano bene sono diventate povere nel giro di un anno. Iniziative come questa di ‘Giovani Solidali’ ci riempiono di orgoglio e ci danno speranze nuove per il futuro”.