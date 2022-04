Squinzano, lo spirito del Natale in salsa coronavirus

SQUINZANO (LECCE) – C’era una volta lo spirito del Natale e adesso? Adesso nella nostra ridente cittadina o forse mica tanto ridente la situazione è molto nebulosa sia dal punto di vista della governance cittadina come si sa il fu sindaco Marra caduto per la seconda volta a causa di fuoco amico è stato sostituito dal Commissario Prefettizio mentre continuano le indagini della Commissione Prefettizia per verificare se ci siano state infiltrazioni mafiose all’interno delle amministrazioni succedutesi nell’ultimo decennio quelle tanto per capirci caratterizzate dal fattore emme.

A livello nazionale e locale siamo immersi nella pandemia di cui a livello locale, i cittadini squinzanesi non hanno notizie dirette da quando il sindaco non è più al suo posto, poiché non tutti riescono a seguire il bollettino ASL. I Dpcm e da ultimo il decreto legge Natale hanno un pochettino frastornato le delicate sinapsi di tutti gli italiani e naturalmente degli Squinzanesi con polemiche sia a livello locale che nazionale in alcuni casi grottesche.

Ma signori miei siamo a Natale e quindi i buoni propositi sono quasi d’obbligo:

“I dati del report settimanale dell’Asl Lecce (Andrea Pulli sul suo profilo Facebook) evidenziano un miglioramento della situazione epidemiologica nella nostra provincia e nel nostro Comune: nelle ultime due settimane si è ridotto il numero degli “attuali positivi” nella nostra città.

Ad oggi risultano, infatti, ancora affetti da covid n. 28 dei nostri concittadini, che spero possano guarire presto.

Questi dati devono essere letti con estrema cautela, poiché da un lato fotografano la realtà della settimana appena trascorsa e dall’altro indicano comunque che il virus continua a circolare tra noi. È quindi necessario rispettare le regole uguali per tutti: indossare la mascherina, mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e, soprattutto, spostarsi solo se necessario. Un sacrificio comune per il benessere collettivo”.

“Prendiamo atto – dice Claudio Taurino sul suo profilo privato Facebook – di tutto pur nella diversità di opinioni e cerchiamo di agire tutti in un verso. Forse si poteva fare di più e meglio, ma è pur vero che si poteva fare anche di meno e peggio. Mettiamo un freno alle polemiche perché non è una questione politica la battaglia contro il virus. Tutti abbiamo commesso degli errori: governo, regioni e cittadini … csx e cdx…Ora però si tratta di rispettare tutti le regole vigenti (giuste o sbagliate che siano) nell’auspicio che le cose con l’anno nuovo possano andare meglio. Sarà un Natale diverso…con meno luci e più intimità…rivolgiamo un pensiero a chi non c’è più e a chi è in difficolta”.

Quindi il proposito di tutti sia il buon senso senza addossare ad altri la colpa delle nostre leggerezze.