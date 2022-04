Surbo: approvato in Giunta un progetto molto atteso per la realizzazione di tronchi della rete idrica e fognaria

“Abbiamo approvato quest’oggi in Giunta un importante progetto per la costruzione dei tronchi della rete idrica e della fognatura nera lungo numerose strade, nei quartieri Le Rene e Manca della nostra città. – afferma il sindaco di Surbo, Ronny Trio – Un intervento a lungo atteso, che finalmente consentirà a tanti cittadini di poter beneficiare di servizi essenziali, che attendevano questo momento da anni. Sin da subito abbiamo voluto intraprendere con Acquedotto Pugliese un rapporto di fattiva collaborazione: nei primi giorni del nostro mandato abbiamo voluto incontrare il responsabile del procedimento, che ringraziamo per la puntualità, allo scopo di abbreviare i tempi e poter partire con immediatezza con la realizzazione di questi interventi. Siamo soddisfatti – prosegue il sindaco Trio di aver potuto approvare con celerità il progetto e siamo già in procinto di chiedere all’Autorità Idrica Pugliese di poter realizzare nuovi tronchi in altre aree della città, allo scopo di coprire l’intero territorio surbino in tempi ragionevoli.”

“Poco meno di 4 chilometri, tra rete idrica e fognaria, per portare in tante vie della nostra città i servizi di acqua e fogna: inutile dire quanto siamo soddisfatti di poter annunciare l’approvazione avvenuta quest’oggi in Giunta di questo progetto! – commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Martina Gentile. – Siamo al lavoro per normalizzare e rilanciare la nostra città, attraverso la risoluzione di problematiche ataviche. L’ufficio tecnico, che ringrazio per la collaborazione, è al lavoro per definire e localizzare la prossima richiesta di intervento. Nei giorni scorsi, – conclude Gentile – in un incontro con i vertici di AQP, abbiamo voluto ribadire ulteriormente la nostra volontà di avere rapporti di collaborazione proficui, finalizzati a definire interventi che ci consentano di mettere in cantiere ulteriori estensioni dei tronchi idrici e fognari, ma anche di realizzare altri importanti interventi di riqualificazione.”