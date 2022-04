Tra progetti sociali e grandi iniziative, Utopia Sport non si ferma

Allenare il corpo in maniera individuale e la mente nel sociale. La rima perfetta diventata un dogma per Utopia Sport, che nell’anno della pandemia da coronavirus ha trasformato le difficoltà in opportunità per dedicarsi alla solidarietà, sempre con le mani protese verso chi soffre.

In questo periodo pre-natalizio l’associazione dilettantistica sportiva di Vernole ha messo la beneficienza sul piatto delle priorità. La società presieduta da Giampiero Turco è sempre più attiva nel mondo della sociale: “Ci dedichiamo anima e corpo a parecchie iniziative sociali sul territorio. Con Grazia Turco, che è la promotrice di tutto, abbiamo collaborato con La Terrazza Tutti al mare Liberi di essere felici, la prima spiaggia attrezzata per i malati di Sla che sorge a Marina di Melendugno, organizzando dei tornei promozionali di ping pong per raccogliere fondi da devolvere. Abbiamo anche aiutato l’associazione ‘Cuori e mani aperte verso chi soffre’, che è stata fondata da Don Gianni Mattia e lavora all’interno dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, occupandosi dei bambini degenti e dei loro familiari”.

Link Sponsorizzato

Tra i principali progetti che Utopia Sport ha sostenuto di più spicca quello della Bimbulanza, un’ambulanza tutta colorata per il trasporto dei bambini. Recentemente invece l’associazione salentina della campionessa Grazia Turco ha sostenuto la Onlus “Portatori Sani di Sorrisi” di Galatina, che si dedica ad attività di educazione e formazione, ludico-ricreative, d’impegno civile, di tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, sociali, socioassistenziali e di tutela della salute.

“Abbiamo organizzato un corso per insegnare ai loro volontari il linguaggio dei segni” – conclude il presidente -. Iniziative spontanee che rendono sempre più nobile l’animo di un gruppo, che ha tramutato gli handicap un punto di grande forza. Utopia Sport, inoltre, sarà rappresentata da Grazia Turco con la sua handbike alla “Social Run” organizzata da La Mandra Asd, che si svolgerà tra il 19 e il 20 dicembre a Calimera. La manifestazione è stata ideata per sostenere ‘La terrazza tutti al Mare’, grande progetto del compianto Cav. Gaetano Fuso. “La scomparsa di Gaetano ha segnato noi tutti ed ha lasciato un vuoto difficile da colmare – dice Grazia Turco -. Un uomo coraggiosamente speciale che ha trasformato la sua malattia in opportunità per tantissimi di noi e le nostre famiglie”.

Link Sponsorizzato