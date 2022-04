Vaga per strada senza memoria, i carabinieri lo riportano a casa. Due giovani nei guai per spaccio

SALENTO – Due denunce per spaccio ed un giovane algerino soccorso e riportato a casa dopo avere perso l’orientamento.

I deferimenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono scattati a Otranto e Scorrano, dove i carabinieri hanno sorpreso due giovani in possesso di cocaina ed eroina. Nella Città dei Martiri, nei guai è finito un 30enne di Galatina, che fermato dai militato ha consegnato loro spontaneamente 15,70 grammi di cocaina solida destinata allo spaccio.

Denunciato anche un 39enne di Scorrano, fermato in auto nella notte e trovato in possesso di una dose di cocaina e 7.35 grammi di eroina. Il ragazzo si trovava alla guida con patente sospesa dal 27 ottobre scorso ed è stato anche sanzionato per violazione al Codice della Strada.

Storia a lieto fine per un 28enne algerino residente a Nardò, che dopo essere stato dimesso dall’ospedale di Copertino vagava per strada chiedendo aiuto ai passanti. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti i carabinieri insieme al personale della Croce Rossa di Leverano ed al personale sanitario, che hanno rifocillato l’algerino e, risaliti al suo domicilio, lo hanno infine accompagnato a casa sano e salvo.