Forzano la porta di casa e si intrufolano per rubare, ma scatta l’allarme: ladri in fuga a mani vuote

PORTO CESAREO (Lecce) – Scatta l’allarme e i ladri si danno alla fuga a mani vuote.

Il tentativo di furto, sventato anche grazie all’intervento delle guardie giurate, è andato in scena nel tardo pomeriggio di ieri a Porto Cesareo, in via Mare di Giava, nelle vicinanze di località Scalo di Furno.

Link Sponsorizzato

Tutto ha avuto inizio intorno alle 19, quando è scattato il sistema d’allarme di un’abitazione, collegato all’istituto di vigilanza privata “GGS – La Velialpol”. Quando le guardie giurate sono intervenute sul posto hanno trovato la porta d’ingresso aperta, con evidenti segni di scasso.

All’interno l’abitazione era stata messa a soqquadro ma, dal sopralluogo effettuato su richiesta della proprietaria di casa, al momento fuori città, pare che i ladri non siano riusciti a rubare nulla.

Link Sponsorizzato

Probabilmente sono stati disturbati dall’allarme e dal successivo intervento delle guardie giurate, che li ha costretti a darsi alla fuga senza riuscire a portare a termine il colpo. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione locale.