Incendio nella notte, appiccano le fiamme all’Alfa di un 49enne: si indaga

GAGLIANO DEL CAPO (Lecce) – Danno fuoco all’auto nel cuore della notte e poi si dileguano nel buio.

Sono in corso tutte le indagini del caso per fare luce sull’incendio andato in scena intorno alle 2 della scorsa notte a Gagliano del Capo, in via Francesco Petrarca, nelle vicinanze del cimitero comunale. Lì era parcheggiata l’Alfa Romeo 147 di proprietà di un 49enne del posto, terminata nel mirino di ignoti che l’hanno danneggiata dandole fuoco.

Link Sponsorizzato

E’ stato proprio il proprietario del veicolo a lanciare l’allarme al 115 dopo aver avvistato le fiamme. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona.

Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri della stazione di Gagliano del Capo che hanno effettuato i rilievi del cas. Gli investigatori hanno passato al setaccio l’area alla ricerca di telecamere di sorveglianza che possano fornire indizi utili alle indagini, ora in corso.