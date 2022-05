Rapinatore solitario in azione nella pizzeria. Coltello in pugno, fugge via con l’incasso

LECCE – Bandito solitario in azione poco prima della chiusura. E’ quanto accaduto ieri sera in via Leuca a Lecce, dove è terminata nel mirino la pizzeria-rosticceria “Mister Gastrò”.

Erano circa le 21 quando un individuo con il volto parzialmente coperto da una mascherina anti contagio ed un coltello in pugno, ha fatto irruzione nell’attività. Il dipendente che si trovava dietro al registratore di cassa si è visto puntare la lama contro dal balordo, che gli ha intimato di consegnargli tutto il denaro presente.

E’ accaduto tutto in pochi concitati istanti, nei quali il malcapitato non ha potuto far altro che cedere alle richieste del rapinatore. Quest’ultimo, una volta arraffati i contanti, per una cifra totale di circa 500 euro, ha rapidamente guadagnato l’uscita, riuscendosi a dileguare a piedi in pochi istanti.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti delle sezione volanti della questura, che hanno subito dato il via alle ricerche del rapinatore. Gli investigatori hanno raccolto la testimonianza dei presenti e perlustrato la zona alla ricerca di telecamere di sorveglianza che possano rivelarsi utili alle indagini.