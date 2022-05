Aggressione alla ex, con svita-bulloni all’amico: patteggiò la condanna, ora dovrà scontarla

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Arrestato e subito tornato in libertà dopo il processo per direttissima, dovrà ora scontare la sua condanna.

Nelle scorse ore i carabinieri della stazione di Presicce-Acquarica hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Lecce nei confronti di Danilo Cantoro, 35enne residente nel comune del Basso Salento.

L’uomo è stato ristretto ai domiciliari per scontare la pena di 5 mesi e 28 giorni di reclusione a cui è stato condannato per direttissima, perché ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate, percosse, minaccia e danneggiamento nei confronti dell’ex compagna e di un suo amico.

I fatti in questione risalgono alla sera del 22 febbraio 2015, al termine di una serata trascorsa in un pub a Taurisano con la sua ex ed un’amica. L’aggressione avrebbe avuto inizio mentre i tre si spostavano verso Gallipoli, in auto. Tra Cantoro e la sua ex sarebbe scoppiata una violenta lite, al culmine della quale l’uomo le avrebbe stretto le mani al collo.

In preda all’ira, il 35enne avrebbe poi recuperato dal bagagliaio uno svita-bulloni con il quale avrebbe minacciato entrambe le ragazze, per poi scagliarsi con violenza contro un amico della ex intervenuto in sua difesa, colpendolo al capo.

Subito tratto in arresto, Cantoro venne ristretto ai domiciliari per tornare in libertà in breve, dopo aver patteggiato la condanna. La stessa che ora dovrà scontare.