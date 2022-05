Abusi sessuali su due gemelline minorenni in casa quando la madre era assente? Indagato il patrigno

CASARANO (Lecce) – Avrebbe molestato sessualmente due gemelline (figlie della compagna) e un uomo, sulla cinquantina d’anni originario di Casarano, è ora indagato con l’accusa di atti sessuali con minorenne. Il pubblico ministero Luigi Mastroniani (che ha ereditato il fascicolo dalla collega Donatella Palumbo) ha fatto notificare l’avviso di chiusa indagine a carico dell’uomo. Una vicenda ancora poco chiara avviata dopo la denuncia della madre delle due minori. La donna ha raccolto le confidenze ricostruendo gli episodi che si sarebbero consumati in un periodo piuttosto circoscritto: nell’estate del 2018. Approfittando dell’assenza della convivente, l’uomo si sarebbe lasciato andare a delle ripetute perversioni sulle figlie nate da una precedente relazione della donna.

Palpeggiamenti in camera da letto all’insaputa della madre. Fino a quando le confidenze non sono emerse in casa ed è scattata un’indagine. In Procura è stato così aperto un fascicolo e nei mesi scorsi, negli uffici della Procura dei Minori, sono state acquisite le dichiarazioni delle due ragazzine di neppure 16 anni che, dinanzi al gip Simona Panzera, hanno confermato le accuse a carico del patrigno alla presenza di una psicologa nel frattempo nominata per vagliare l’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese.

Dal canto suo l’indagato ha ribadito in più occasioni a persone a lui vicine la propria innocenza ritenendosi vittima di una macchinazione ordita alle sue spalle dalla ex compagna parlando di un comportamento, tra le pareti di casa, assolutamente che non sarebbe mai trasceso in condotte illecite (o peggio ancora) scabrose.

Al di là delle effettive responsabilità l’uomo ha fatto le valigie abbandonando l’abitazione in cui ha convissuto con la ex compagna e le due gemelle. Con la notifica dell’avviso di conclusione il suo avvocato, il legale Francesco Fasano, valuterà l’opportunità di avanzare richiesta di interrogatorio prima che il pm formalizzi la richiesta di rinvio a giudizio. A seguire gli sviluppi dell’indagine per conto dei genitori delle due ragazzine, gli avvocati Angelo Valente e Stefano Chetta.