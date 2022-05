Calderoni impiegato poco. Parla l’agente del terzino che ha brillato in serie A

LECCE – Da titolare inamovibile in serie A a giocatore messo in discussione in B. I tifosi giallorossi hanno ancora negli occhi la prodezza allo scadere di Marco Calderoni a San Siro contro il Milan che regalò un punto d’oro al Lecce di Fabio Liverani, ma in questa stagione il laterale ex Novara sta iniziando a scaldare la panchina troppo spesso. Nelle ultime gare il terzino sinistro ha perso posizioni nelle gerarchie di mister Corini. Forse montarci un caso potrebbe essere prematuro, perché il campionato è ancora lungo e il giocatore è parte integrante dello spogliatoio, ma nella passata stagione Calderoni si era consacrato tra i terzini-rivelazione della massima serie.

Considerazioni che vanno prese in esame in tempi di mercato, soprattutto se spesso e volentieri al classe ‘89 è stato preferito un Zuta rivedibile, o quanto meno discutibile sul piano delle prestazioni fornite. Ma in questo periodo qual è lo stato d’animo di Calderoni? Eventuali e presunti malumori sono stati prontamente smentiti sul nascere da Francesco Romano, l’agente del calciatore contattato dalla nostra redazione: “Non parlo mai per conto dei miei assistiti, ma il ragazzo al Lecce è felice. L’estate scorsa gli è stato rinnovato il contratto, quindi la società punta su di lui. Posso garantire che Calderoni in questa finestra di mercato non parte. Sono certo che sino al termine della stagione supererà le trenta presenze”.

È vero, in 17 giornate il difensore ha già collezionato 14 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia. Però le sostituzioni e gli ingressi dalla panchina sono stati diversi. Escludendo Lecce-Venezia (il giocatore era fuori per infortunio), Calderoni ha giocato per 90 minuti contro il Cosenza, il Pordenone, la Reggiana, l’Ascoli, il Brescia, la Spal e il Pisa. L’altro cinquanta per cento delle gare in cui è sceso in campo, il terzino è stato sostituito al 53’ contro il Chievo, al 77’ col Pescara e al 75’ con la Salernitana. I subentri invece sono stati quattro: al minuto 82 col Cittadella, al 70’ col Frosinone, al 46’ con l’Entella e al 87’ con la Cremonese. E nelle gare contro Vicenza e Monza è stato in panchina dall’inizio fino al triplice fischio.

“Ribadisco, sono sicuro che si ritaglierà uno spazio importante anche quest’anno – prosegue l’agente -. Fin qui sono contento del suo percorso con il Lecce. Se dovesse giocare poco nel prosieguo del campionato ne riparleremo a fine stagione per fare il punto della situazione, ma adesso non c’è alcun motivo per essere dispiaciuti perché Calderoni ha ampiamente dimostrato di essere un giocatore importante per il Lecce”.

