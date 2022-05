Covid, 1261 casi: 82 nel leccese. Casarano sfiora i cento contagi: bambini positivi, scuole chiuse

PUGLIA – Mentre molti salentini si incontravano con parenti e amici, durante le festività, il SARS-CoV-2 subdolamente entrava nelle loro case, si intrufolava in feste, tavolate, aerei, treni, autobus e auto verso nuove mete: ora è venuto il momento di pagare il conto. A Casarano è scattato l’allarme come in 20 altri paesi del leccese che si scoprono colpiti più duramente. Sono 94 diversi i residenti casaranesi attualmente positivi, che pagano il colpo di coda della seconda ondata. Il covid avanza nei nuclei familiari di Casarano e il sindaco, Ottavio De Nuzzo è al lavoro per evitare che si arrivi ai numeri che Taurisano ha raggiunto all’inizio della seconda ondata, quando intervenne l’esercito per i tamponi di massa. Molti sono asintomatici, alcuni sono stati ricoverati al DEA: c’è anche un 30enne con disabilità in terapia intensiva. Feste, rientri, cenoni, pranzi di Natale, alcune leggerezze sono sul banco degli imputati: alcuni sindaci spiegano che alcuni cittadini non si sono creati nemmeno il problema di non postare video delle feste a casa sui social. “Abbiamo ordinato la didattica a distanza dalle scuole primarie in su, perché sono positivi anche dei bambini delle elementari e medie – chiarisce De Nuzzo – Sono chiuse anche le scuole materne fino al 15 gennaio. Dopo quella data il ‘periodo di sicurezza’ dovrebbe essere passato”. Intanto negli ospedali pugliesi risalgono con lentezza a quota 1.562 i ricoverati. Salgono anche i guariti nelle ultime 24 ore: sono 45.506.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Oggi, martedì 12 gennaio 2021, sono stati registrati 10.458 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 1.261 casi positivi: 398 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 151 nella provincia BAT, 299 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 232 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 42 decessi: 22 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.133.040 test.

45.506 sono i pazienti guariti.

55.250 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 103.496, così suddivisi:

39.727 nella Provincia di Bari;

11.796 nella Provincia di Bat;

7.632 nella Provincia di Brindisi;

22.444 nella Provincia di Foggia;

8.294 nella Provincia di Lecce;

12.940 nella Provincia di Taranto;

563 attribuiti a residenti fuori regione;

100 provincia di residenza non nota.