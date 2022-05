Difende una donna da un’aggressione, ma viene aggredito: disavventura per un avvocato leccese

LECCE – Intervenuto in soccorso di una donna strattonata dal compagno, è stato aggredito da quest’ultimo e costretto a ricorrere alle cure del 118.

È la disavventura occorsa all’avvocato leccese Vincenzo Caprioli, 51 anni, aggredito nel primo pomeriggio di ieri da un afgano di 26 anni, poi denunciato dalla polizia con le accuse di lesioni personali e minacce. Nei confronti dell’extracomunitario, già noto alle forze dell’ordine, è inoltre scattata la revoca del permesso di soggiorno.

L’episodio si è verificato in piazzetta Verdi, dove una pattuglia era intervenuta perché era stata segnalata un’aggressione in strada.

Grazie alle testimonianze dei presenti, i poliziotti sono presto riusciti a risalire e a bloccare l’aggressore, che nel frattempo si stava dileguando a piedi per le vie limitrofe. E che si trattasse di lui vi erano pochi dubbi, dal momento che lo stesso, anche in presenza degli agenti, continuava a insultare e sbraitare contro il malcapitato professionista.

L’avvocato, riuscito a scappare ed a rifugiarsi in un’abitazione, a causa dei pugni e dei calci subiti dal giovane afgano, ha riportato delle escoriazioni al ginocchio destro, alle dita della mano e sui gomiti. Ferite fortunatamente lievi, che sono state medicate sul posto dal personale del 118.

In serata, dopo la denuncia sporta dall’avvocato, per il 26enne (già gravato dall’avviso orale del questore) sono scattate – come detto – la denuncia e la revoca del permesso di soggiorno.