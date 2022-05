Lecce Monza senza storia per tradizione e territorio: è giunto il momento di fare la voce grossa

Da giorni le prime pagine dei quotidiani nazionali, che siano essi cartacei oppure online, mettono in risalto i vari Brocchi, Boateng e Balotelli. L’ultima gara del Monza contro la Salernitana, in effetti, ha visto il ritorno al gol dopo 360 giorni di astinenza il “Super Mario” nazionale. Un colpo che per la Serie B risulta tra i più clamorosi degli ultimi anni, come lo stesso Kevin Prince accasatosi con i brianzoli già dall’inizio della stagione. Un Monza che non ha badato a spese e che non ha nascosto l’obiettivo di centrare la Serie A al primo tentativo dal ritorno in B dopo vent’anni dall’ultima partecipazione: era la stagione 2000-2001. Non solo Balotelli e Boateng ma anche i vari Maric, Carlos Augusto, Machín, Dany Mota per un budget investito sul mercato da fare invidia a mezza Serie A.

Lunedì alle ore 16:00 si presenterà al Via del Mare con ben quattro punti in più rispetto ai giallorossi e con il morale a mille per aver battuto con un rotondo 3-0 la capolista Salernitana (ora a pari punti, 31, con l’Empoli). Il primo gol della gara l’ha messo a segno proprio Balotelli che, grazie a quella rete, ha potuto riprendersi titoli e pagine dei giornali. A vederla già da inizio stagione, adesso ancora di più dopo l’arrivo dell’ex Milan, sembra che il 4 gennaio debba arrivare la Juventus a sfidare Mancosu e compagni. Eppure a guardare la storia dei due club il paragone non si dovrebbe proprio porre:

l’US Lecce può vantare in Serie A 16 partecipazioni al contrario dei brianzoli che la Serie A non l’hanno mai vista;

l’U-Power Stadium, ex Stadio Brianteo, ha una capienza di 18.568 posti ovvero 94 posti in meno degli abbonati giallorossi dello scorso anno, con il Via del Mare che ha una capienza di 40.670 posti;

il tifo organizzato bianco-rosso può vantare una manciata di Monza Club, mentre i tifosi Salentini sparsi per l’Italia, e anche oltre i confini del nostro Paese, sono decine di migliaia. Ragione per cui, quando il Lecce gioca in trasferta, i settori ospiti sono gremiti e colorati di giallorosso;

i bilanci delle due società sono quasi agli antipodi: sostanzialmente in pari quello della società di via Colonnello Costadura, nettamente in rosso quello del club di Berlusconi e Galliani. Una scelta, quella degli ex dirigenti milanisti, che va in controtendenza rispetto alla situazione in cui versa il calcio al giorno d’oggi falcidiato dai mancati incassi dovuti alla chiusura degli stadi. In pratica, se il Monza non dovesse centrare la promozione nella massima serie, rischierebbe di implodere in se stessa. Eventualità che invece non riguarda l’US Lecce grazie alla gestione oculata da parte del presidente Saverio Sticchi Damiani e dei suoi soci.

Infine, a guardare il piano tecnico, i giallorossi possono vantare tra le proprie fila ben 11 calciatori che, finendo la stagione, hanno vinto il campionato di B, a questi dev’essere aggiunto il tecnico Eugenio Corini, diversamente il Monza ha il solo Barillà.

Proprio l’ultimo punto dovrebbe dare il giusto peso alla sfida tra Lecce e Monza che andrà in scena lunedì 4 gennaio al Via del Mare. I campionati si vincono con i calciatori abituati a vincere in quella categoria e Corvino ha saputo allestire una rosa la cui classifica non rende merito. Proprio la gara contro Balotelli e compagni potrebbe rappresentare quel punto di svolta necessario per un campionato che al momento è stato al di sotto delle potenzialità, al netto di un mercato in rincorsa a causa dello scossone in panchina di quest’estate e proprio dell’assenza di mister Corini causa Covid-19 in quest’ultimo periodo. C’è da aggiungere infine che l’assenza del pubblico è un deficit che i giallorossi pagano a caro prezzo. Certo, il pubblico manca in qualsiasi stadio, ma vuoi mettere il Via del Mare pieno e colorato di giallorosso? O gli stessi settori ospiti invasi da una marea salentina? Al momento, però, “de quistu passa” e Mancosu e compagni dovranno trovare la forza di imporsi dando un segnale importante all’intero campionato. Bisogna iniziare già lunedì pomeriggio contro la Juventus, o è il Monza?