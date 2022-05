Tempo di bilanci per i giallorossi, nel 2020 la media punti-partita è stata di 1,22

Chiuso il 2020, per il Lecce è tempo di bilanci. Nell’anno solare i giallorossi hanno conquistato 45 punti totali in campionato, di cui 20 in serie A e 25 in B. Per una media punti-partita in campionato di 1,22. Complessivamente il Lecce ha disputato 37 partite in campionato, precisamente 21 in massima serie e 16 nel campionato cadetto, (più altre 2 partite ufficiali in Coppa Italia). Le vittorie sono state 12 (6 in A e 6 in B), i pareggi 9 pareggi (2 in A e 7 in B) e le sconfitte 16 (13 in A e 3 in B). 61 le reti segnate dalla truppa giallorossa (30 in A, 31 in B) e 72 quelle subite (50 in A, 22 in B).

Sono stati utilizzati in totale 39 giocatori (24 in serie A più altri 15 in B). Al primo posto, per presenze, troviamo Fabio Lucioni con 36 davanti a Marco Mancosu con 34, Gabriel con 33, Zan Majer con 30, ecc.

Tra i marcatori al primo posto troviamo Marco Mancosu con 15 gol (7 su rigore) davanti a Massimo Coda con 10 e Gianluca Lapadula con 7 (1 su rigore). Il primo gol dell’anno lo ha segnato Marco Mancosu e l’ultimo porta la firma di Massimo Coda.

I portieri sono stati 2; Gabriel con 63 reti subite in 33 partite e Mauro Vigorito (solo in serie A) con 9 reti subite in 5 partite.

Nel 2020 sono stati concessi a favore del Lecce 11 rigori (8 realizzati; 1 da Gianluca Lapadula e gli altri 7 da Marco Mancosu). I rigori contro sono stati 7 (6 realizzati).

Nel 2020 ci sono state 3 autoreti dei giallorossi a favore di Atalanta, Genoa e Parma. Nessuna a favore del Lecce.

La partita, in casa, con il maggior numero di spettatori nel 2020 è stata quella del 19 gennaio (Lecce – Inter 1-1) con 25.966. Quella, sempre in casa, con il minor numero è stata quella del 6 gennaio (Lecce – Udinese 0-1) con 21.321. Fuori casa, invece, la partita con più spettatori è stata quella del 9 febbraio (Napoli – Lecce 2-3) con 40.925. Questi sono dati chiaramente condizionati dalle partite giocate a “porte chiuse”; sono state 28 (il 76%) delle quali 14 in casa.

Il Lecce ora è al sesto posto di B, il sogno è il salto di categoria, ma nella rosa manca ancora qualcosa, e chissà che non la porti la Befana.

Dati statistici di Vittorio Renna