Agenzie turistiche, xylella, commercio ambulante e bruciatura stoppie. Modificate leggi di riferimento

Con voto unanime è stata approvata la modifica alla legge di disciplina delle agenzie di viaggio che inserisce la laurea in scienze economiche per l’ambiente e la cultura ed il post-diploma rilasciato dall’Istituto Tecnico Superiore per l’industria dell’ospitalità e del turismo, tra i titoli che rendono facoltativa la frequenza del corso di formazione per il conseguimento dell’abilitazione al titolo di direttore tecnico responsabile di agenzia di viaggi e turismo.

Collegandosi a questa legge sono state modificate altre tre leggi di recente e più datata promulgazione.

E’ stato significativamente innovato (34 favorevoli, 1 voto contrario) l’articolo dell’ultima legge di bilancio con cui nel scorso erano state assegnate a fondo perduto risorse finanziarie per 4 milioni di euro a favore del comparto del commercio ambulante itinerante, non limitandolo solo ai ‘fieristi’ ed a coloro che operano in sagre e feste di quartiere o di paese, come originariamente recitava il testo, ma a tutti gli esercenti del settore specifico.

E’ stato riscritto l’articolo in questa direzione, mentre sono stati confermati tutti i codici Ateco già individuati. Il governo non ha espresso un parere nel merito, rimettendosi al volere dell’aula.

A stato presentato dal governo l’emendamento alla legge di gestione della batteriosi da xylella fastidiosa. La modifica interviene sull’articolo 7 della legge regionale 4/2017 che individuando le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione del batterio, nello specifico impone la distruzione sul posto delle piante colpite o la rimozione ed il loro trasporto in un luogo vicino designato, all’interno dell’area infetta.

Per chi non ottempera a questa prescrizione, la nuova norma preclude l’accesso a qualsiasi beneficio concesso dalla Regione, in via diretta o indiretta e impone il divieto di partecipare a gare di appalto e a bandi per l’erogazione di fondi comunitari, nazionali e regionali promossi dalla Regione Puglia.

Tecnico il terzo emendamento approvato all’unanimità che interviene sulla norma regionale in materia di incendi boschivi e autorizza, con prescrizioni e autorizzazioni preventive, la bruciatura di stoppie nelle aree protette e nei siti “Natura 2000”, fermo restando il divieto assoluto di bruciature nel periodo compreso tra il 1 ed il 30 settembre.