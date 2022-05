190° Anniversario della Medaglia Miracolosa a Ugento

UGENTO (Lecce) – La Comunità delle Figlie della Carità di Ugento comunica che dall’11 al 14 aprile 2021 si svolgerà la “Peregrinatio Mariana” in occasione del 190° anniversario della Medaglia Miracolosa. Nella giornata Domenica 11 aprile, la Comunità, insieme con i fedeli delle parrocchie cittadine e la Famiglia vincenziana (il gruppo del Volontariato Vincenziano, le associazioni della Medaglia miracolosa e del Club della gioia) accoglieranno in Cattedrale alle ore 17.30 la statua della Vergine Immacolata, proveniente da Brindisi. Dopo la recita del Santo Rosario, alle ore 18,30 il Vescovo diocesano Mons. Vito Angiuli celebrerà la Santa Messa, in diretta tv su Antenna Sud live (Canale 90), insieme ai parroci e sacerdoti della città di Ugento. La statua della Madonna Pellegrina sosterà in cattedrale fino al pomeriggio di mercoledì 14 aprile. Il giorno successivo Lunedì 12 aprile, alle ore 11,30 sarà recitato il rosario meditato a cura del Volontariato Vincenziano, alle ore 12.00 ci sarà l’Ora Media, seguita dalla preghiera mariana del Regina Coeli. Alle ore 18.30 S. Messa e adorazione eucaristica vocazionale mariana presieduta dal don Davide Russo, rettore del Seminario Vescovile, e animata dai seminaristi. Nella giornata di Martedì 13 aprile, alle ore 11.30, a cura dell’Associazione “Medaglia Miracolosa”, sarà recitato rosario meditato, alle ore 12.00 sarà recitata l’Ora media e la preghiera mariana del Regina Coeli. Alle ore 18.30 S. Messa e Conferenza vincenziana – mariana tenuta da don Fabrizio Gallo. Il programma si concluderà Mercoledì 14 aprile, in mattinata alle ore 11.30 ci sarà il rosario meditato a cura dell’Associazione “Club della Gioia”, seguito alle ore 12.00 dalla recita dell’Ora media e dalla preghiera mariana del Regina Coeli. Nel pomeriggio alle ore 16.00 canto delle Litanie, seguirà l’Atto di consacrazione alla Vergine Maria e la conclusione. Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni governative anti-covid. Nelle mattinate dei giorni dal 12 al 14 aprile, in Cattedrale, visita e preghiera personale dei fedeli, negli stessi giorni, visita delle suore alle classi degli alunni delle Scuole elementari e medie. Nei pomeriggi dei giorni 12 e 13 aprile visita organizzata agli anziani e agli ammalati. I momenti celebrativi di ogni serata, a partire dalle ore 17.30, saranno trasmessi in diretta TV su Antenna Sud live (Canale 90). Mons. Beniamino Nuzzo, Cappellano della Casa della Carità, in merito all’evento religioso, scrive: “L’11 novembre dello scorso anno Papa Francesco ha benedetto in Vaticano la Sacra effigie della Beata Vergine Maria Immacolata della Medaglia Miracolosa, alla presenza del Superiore generale della Congregazione della Missione, p. Tomaž Mavrič, e di una piccola delegazione, dando inizio il 1° dicembre al “Pellegrinaggio di Maria” che, per ricordare e celebrare il 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré, farà tappa presso le comunità vincenziane d’Italia, dal Lazio fino alla Sardegna. Era la notte tra il 18 e il 19 luglio 1830 quando Caterina Labouré, una giovane Figlia della Carità di San Vincenzo de’ Paoli, vide la Santa Vergine con cui ebbe un lungo incontro. Ecco le parole della Santa Vergine: “I tempi sono molto tristi. Disgrazie verranno ad abbattersi sulla Francia. Il mondo intero sarà sconvolto da calamità di ogni genere. Ma tu vieni ai piedi di questo altare, qui le grazie saranno sparse su tutte le persone che le chiederanno con confidenza e fervore… ho sempre vegliato su di voi”. Ancora il 27 novembre 1830 Caterina Labouré vide la Santa Vergine con un piccolo globo (che rappresenta l’umanità) tra le mani; ne contemplò la bellezza e accolse la missione di far coniare una Medaglia: “Le persone che la porteranno riceveranno grandi grazie!”. Nella difficile situazione che il mondo intero sta vivendo a causa della pandemia da Covid-19, in una società segnata da forti tensioni in ogni continente, i figli e le figlie spirituali di San Vincenzo de’ Paoli con il pellegrinaggio mariano, intendono offrire ai fedeli un percorso di annuncio dell’amore misericordioso di Dio e desiderano ricordare che ancora oggi la Santa Vergine ci invita ai piedi dell’altare e continua a vegliare sull’umanità intera compiendo così la promessa d’amore contenuta nel suo Messaggio: “Io stessa sarò sempre con voi … abbiate fiducia … non scoraggiatevi”.

