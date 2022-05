Tenta di forzare i distributori automatici, ma l’impresa fallisce: telecamere incastrano 38enne

GALATINA (Lecce) – Casco in testa e mascherina di protezione sul viso, tenta di forzare distributori automatici con una fioriera, ma l’impresa fallisce. Sono stati i video registrati dal sistema di sorveglianza ad incastrare il presunto responsabile: F.D.A., 38enne di Casarano.

L’uomo è stato denunciato a piede libero dagli agenti del commissariato di Galatina, che l’hanno riconosciuto grazie alle immagini. L’episodio di cui è accusato è andato in scena a Galatina nella notte del 28 marzo scorso. Una volante del commissariato che transitava in via Principe Piemonte ha notato che all’interno di un locale che ospita distributori automatici di generi alimentari vi era una fioriera piena di terra e pietra rovesciata per terra.

Quando gli agenti si sono fermati a controllare si sono accorti che qualcuno l’aveva utilizzata per forzare i distributori, che erano visibilmente danneggiati. Considerando che il giorno dopo qualcuno aveva denunciato il furto di una pianta da un esercizio commerciale nella stessa zona, i poliziotti hanno acquisito e analizzato i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza presenti nel locale preso di mira per cercare di vederci chiaro.

Nelle immagini, tra le 22 e le 22.30, si notava il malfattore, subito riconosciuto dagli agenti nonostante casco e mascherina sanitaria addosso, che entrava in azione cercando di forzare i distributori con degli arnesi da scasso. Non riusciva nell’impresa, ma ha comunque creato un danno di circa 700 euro.

Una volta fuori dal locale che ospita i distributori, il malvivente viene inquadrato mentre sradica una pianta posta all’ingresso di un negozio di abbigliamento per poi portarsela con sé caricandola sullo scooter su cui sparisce nel nulla.

Alla luce di questa ricostruzione, per il 38enne è scattata la denuncia. Dovrà rispondere di furto e danneggiamento aggravato.