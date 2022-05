In arrivo 36 milioni di euro per i Comuni pugliesi in affanno: aiuti anche per Lizzanello e Galatina

PUGLIA – «Per il 2021 ed il 2022, i Comuni pugliesi che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario e che alla data di entrata in vigore della legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, riceveranno un totale di €36.209.315.

Più nel dettaglio, nel biennio, i comuni pugliesi che riceveranno questi contributi sono: Andria 29.683.148,66; Foggia 381.954,42 , Margherita di Savoia (BAT) 4.316.659,01; Sannicando di Bari 449.666; Lizzanello (LE) 55.198,16 e Galatina (LE) 1.322.689,07». Ad annunciarlo il portavoce salentino alla Camera dei Deputati del M5S, Leonardo Donno.

«In Provincia di Lecce – spiega – sono in arrivo quasi un milione e 400 mila euro così suddivisi: €1.322.689,07 al Comune di Galatina, a fronte di un deficit in bilancio da ripianare di 6.661.330,76 di euro; €55.198,16 vanno invece al Comune di Lizzanello, a fronte di €675.994,44 di deficit nelle casse comunali.

Lo stanziamento è frutto di una norma fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle ed approvata nella Legge di Bilancio di dicembre, grazie al lavoro del collega Tucci, della Commissione Bilancio della quale sono componente e della Viceministra dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli. Questi fondi rappresentano indubbiamente una boccata d’ossigeno per le casse comunali e alimentano la speranza che, attraverso una oculata gestione delle finanze, queste città possano – nel medio termine – uscire dalle sabbie mobili contabili che ne impediscono una normale gestione amministrativa ed una seria programmazione futura.

Il primo comma dell’articolo 142 della legge – aggiunge ancora il deputato – nel prevedere la costituzione di un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022, rispondeva alla necessità di obbedire alle sollecitazioni pervenute dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115 del 2020, per assicurare il risanamento finanziario dei comuni in deficit strutturale (per situazioni di deficit oggettive, economiche e sociali), finalità queste considerate nell’articolo 53 del decreto-legge n. 104 del 2020.

La buona volontà delle amministrazioni – conclude il deputato – si ferma davanti all’inagibilità finanziaria dei Comuni, che spesso impedisce di approvare i bilanci e di continuare a lavorare per le rispettive comunità, in termini di servizi da erogare in primis. Con questi fondi pensati appositamente per i Comuni in deficit strutturale e con un piano di rientro attivo, dimostriamo ancora una volta vicinanza agli enti locali, dando respiro alle rispettive casse. Sono questi i risultati concreti per i quali lavoriamo quotidianamente nelle Istituzioni e che portano inevitabilmente benefici sui nostri territori».

