Laureati 44 nuovi infermieri, le congratulazioni dell’Opi

Si sono tenute nei giorni scorsi le dissertazioni delle tesi, per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica dellUniversità degli Studi di Bari delle sedi di Lecce e Tricase.

In 44 sono stati gli studenti infermieri che hanno coronato il loro sogno e possono fregiarsi del titolo accademico di «dottore in infermieristica».

La Commissione di laurea era composta dal Presidente del Consiglio di Interclasse prof.ssa Sardanelli, dai docenti del corso di laurea in Infermieristica, da un rappresentante del Ministero della Salute e da due rappresentanti dellOPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche) di Lecce i Consiglieri Mercuri Manuela e Miglietta Cosimo.

I neo dottori in Infermieristica hanno discusso la tesi finale in modalità videoconferenza, senza pubblico e parenti. Ad ogni seduta di proclamazione a tutti è stato comunicato, da parte dei rappresentanti dellOPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecce), che il Consiglio Nazionale della FNOPI (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche) ha approvato il nuovo Codice Deontologico (V revisione 1960-1977-1999-2009-2019) ed ha annunciato che è già pronto un corso di formazione in webinar, rivolto ai neo laureati, in programma per il giorno 30 aprile p.v. con inizio alle ore 15.00 dal titolo: “Le modalità di accesso nel mondo del lavoro, una giornata di accoglienza e di studio per spiegare le modalità di accesso al lavoro, pubblico o privato, ma anche per l’esercizio in regime di libera professione, un settore in forte crescita nella provincia di Lecce”. Infatti, su 7250 iscritti circa allOPI di Lecce, 800 sono liberi professionisti. A questa iniziativa, si associa la possibilità di partecipare al bando di premiazione delle migliori tesi, giunto alla sua X edizione. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il 05 luglio 2021.