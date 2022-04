Lockdown e Pandemia sono due termini che saranno a noi vicini chissà per quanto tempo. Si può affermare che sono entrati a pieno titolo nel linguaggio comune dal momento che non vi è discorso tra soggetti in cui non vengano citati, e questo significa che stiamo imparando a convivere con la pandemia.

Ma questa convivenza, della quale ci parlano molto gli uomini di scienza pur con le limitazioni del caso, è soltanto imposta oppure è accettata come elemento ineluttabile dovuto ad un destino cinico e baro? Al momento la sensazione che si ha, preciso meglio che ho, tanto per non coinvolgere chi non la pensa come me, è quella relativa ad una imposizione nonostante cerchi di darmene una logica giustificazione. Come già scritto in precedenza mi sento, come tanti concittadini, sbandato o meglio frastornato dalle tante parole ed auspici che sento relativi all’argomento. Sento parlare di riaperture in funzione del colore politico (incredibile!) per cui le attività culturali sono cavalcate dalla sinistra e quelle commerciali dalla destra; ognuno sponsorizza la propria parte a danno dell’altra ed allora faccio da solo e cerco di capire come e perché si è giunti a questo stallo.

Mi sembra constatare che in termini di decessi, l’Italia continui a primeggiare ed il trend ci dice che, dopo un periodo di rallentamento (gennaio-febbraio), è partita una terza ondata. Perché non si riesce a contenere la circolazione del virus? Perché le terapie intensive sono al limite? La spiegazione che ci è stata data da tutte le parti politiche e sanitarie attiene ai ritardi della campagna vaccinale ed a sostegno di questo assunto si citano tre paesi, Israele, Regno Unito, Stati Uniti, molto avanti con la campagna vaccinale con l’epidemia in evidente regressione. Questo è parzialmente vero in quanto la inversione della curva epidemica è iniziata già prima della campagna vaccinale e poi perché in quattro paesi che arrancano come l’Italia nella campagna vaccinale cioè, Portogallo, Irlanda, Canada e Sud Africa, la curva epidemica è in regressione. Qualcuno afferma che possa essere colpa delle varianti se si è ancora nel ciclone, ma non sembra così se ci si riferisce ai citati Stati.

I dati di riferimento citati, relativi alla mobilità da lockdown, sono consultabili su Google dal quale si evince che, nei mesi critici di gennaio-febbraio, gli italiani sono rimasti a casa la metà tempo degli irlandesi, non solo, ma se si fa una graduatoria dei Paesi in base al grado di rispetto del lockdown, l’Italia è 21° su 36 nazioni. L’impressione è che il nostro ritardo più che dal mancato vaccino dipenda da una non corretta organizzazione di contrasto. So che qualcuno potrebbe dirmi quanto sia facile parlare piuttosto che agire, ma rispondo dicendo che il lockdown avrebbe avuto valore e vigore se fosse stato duro e controllato, (si è detto e si continua a dire:”siamo in guerra!”) per un periodo limitato e con iniziative a supporto.

Sembrerebbe poter dire che il lockdown sia l’unica strada (per convincerci si citano sempre Germania e Francia, che sbagliano tanto come e più di noi) quando invece non è così costituendo il lockdown una misura generalizzata per i governi tentennanti o piuttosto incapaci di una seria programmazione dal momento che le varie chiusure ed aperture e le varie colorazioni sembrerebbero solo in funzione dei posti in ospedale e delle terapie intensive. La conferma di questo sistema rischia di portarci alla quarta ondata.

Ad oggi si spera tanto o quasi tutto nel vaccino, dimenticandoci di quanto di errato è stato fatto finora con “furbetti” di ogni tipo e caratura. Certo il vaccino serve e tanto, ma ci vorranno pure test e tamponi periodici a studenti e professori così come si dovrà garantire un distanziamento sui mezzi pubblici e sulla messa in sicurezza delle aule, misure che potrebbero non essere sufficienti perché il contagio potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola e ritorno. Penso non sia male considerare un ricambio dell’aria nelle scuole con un costo per gli impianti certamente inferiore ai banchi a rotelle. Auguriamoci tutti una gestione di governo, sia pure per un tempo limitato, che abbia le caratteristiche del decisionismo e dell’operatività, che sfrutti l’innegabile vantaggio che potrà portare l’estate in arrivo, ma che possa essere giustamente previdente onde evitare che l’autunno ci riporti nuovi disastri.

Ricordiamoci che siamo veramente in guerra!