Natalità delle imprese, il Salento resiste e mantiene un trend crescente

Resta sui pedali anche nel primo trimestre dell’anno il tessuto imprenditoriale italiano. I dati della fine del mese scorso, a oltre un anno dall’inizio della pandemia, portano a 63mila la stima sulla mancata nascita di imprese da marzo 2020. Le incertezze dello scenario economico, tra attese sull’evoluzione della pandemia e prospettive di rilancio legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), influiscono anche sulle cancellazioni, in rallentamento. E’ quanto emerge della fotografia scattata da Unioncamere – InfoCamere sui dati ufficiali sulla natalità e mortalità delle imprese italiane nel I° trimestre 2021.

Le iscrizioni tra gennaio e marzo, a livello nazionale , sono state pari a 103.597. Nonostante un timido segnale di rimbalzo, che fa i conti con un primo trimestre 2020 fortemente condizionato dall’avvio della stagione pandemica (con il fermo di ogni attività per l’intero mese di marzo), il bilancio delle iscrizioni che si riscontra confrontando i tredici mesi da inizio marzo 2020 a fine marzo 2021 con il corrispondente periodo collocato al di fuori della pandemia (a cavallo tra il 2018 e il 2019) fa segnare un volume di iscrizioni di nuove imprese stimabile in circa 63mila unità in meno. I dati confermano la forte relazione tra clima di fiducia e natalità delle imprese e rendono evidente il significativo scoraggiamento nell’avviare nuove attività che ha caratterizzato molta parte di questo periodo.

Link Sponsorizzato

Le cessazioni effettive rilevate nel primo trimestre dell’anno dal Registro delle Imprese sono state pari a 98.491 unità, un dato che, anche sommato alle cancellazioni decise d’ufficio dalle Camere di commercio a seguito di una prolungata inattività delle imprese (di norma non considerato dalle rilevazioni Movimprese), porterebbe tecnicamente il totale delle chiusure complessive a 106.598, confermando la sostanziale stagnazione del saldo tra iscrizioni e cessazioni.

Si tratta comunque di un valore di gran lunga inferiore rispetto alla serie dei primi trimestri degli ultimi dieci anni, tutti sempre chiusi in campo negativo, per cui è ragionevole stimare l’esistenza di una “platea nascosta” di imprese che in altre circostanze avrebbero già comunicato di aver chiuso i battenti.

Il Salento resiste e mantiene un trend crescente

Link Sponsorizzato

“Lecce ed il Salento registrano un segnale positivo – commenta Vincenzo Benisi, Commissario straordinario della Camera di Commercio di Lecce – Con il suo tasso di crescita trimestrale pari a +0,56% la nostra provincia si colloca ufficialmente al secondo posto su scala nazionale. E’ sicuramente il segno della resilienza, è il segno che, nonostante le immani difficoltà derivanti dalla pandemia, il sistema imprenditoriale salentino vuole crederci e si sta preparando, fremente, alla ripartenza, ma ovviamente siamo ben lungi dal cantare vittoria! Ed è proprio quella “platea nascosta” ad impensierirci. Non abbiamo ancora elementi sufficienti, infatti, per chiarire del tutto le eventuali e non improbabili concause, anche in chiave negativa, di questo saldo positivo che in questo momento si manifesta ancora in tutta la sua aspecificità rispetto ad un contesto sociale ed economico unico nel corso della storia; i numeri, le statistiche hanno dinamiche particolari, che non si palesano chiaramente se non nel lungo periodo. Manteniamo alto l’impegno, quindi. Cerchiamo di contribuire con ogni mezzo al sostegno delle imprese che il covid tiene ancora “sotto attacco” e mi auguro vivamente che i prossimi mesi possano confermare questi elementi di positività che oggi riscontriamo nelle rilevazioni trimestrali”.

Tutti i dati sono disponibili online all’indirizzo http://www.infocamere.it/movimprese dal quale, grazie ad una dashboard interattiva, è da oggi possibile effettuare una navigazione visuale nei dati trimestrali e annuali a partire dal primo trimestre 2009.

Riepilogo dei dati principali

Tab. 1 – Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni e dei relativi tassi di crescita nel I trimestre di ogni anno (Italia)

ANNO Iscrizioni Cessazioni [1] Saldi Tasso di Iscrizione Tasso di Cessazione Tasso di Crescita [2] 2010 123.094 139.275 -16.181 2,02% 2,29% -0,27% 2011 125.271 134.909 -9.638 2,05% 2,21% -0,16% 2012 120.278 146.368 -26.090 1,97% 2,40% -0,43% 2013 118.618 149.969 -31.351 1,95% 2,46% -0,51% 2014 115.374 139.864 -24.490 1,90% 2,31% -0,40% 2015 114.502 133.187 -18.685 1,90% 2,19% -0,31% 2016 114.660 127.341 -12.681 1,89% 2,10% -0,21% 2017 115.930 131.835 -15.905 1,91% 2,17% -0,26% 2018 113.227 128.628 -15.401 1,86% 2,11% -0,25% 2019 114.410 136.069 -21.659 1,87% 2,23% -0,36% 2020 96.629 126.912 -30.283 1,60% 2,10% -0,50% 2021 103.597 98.491 5.106 1,70% 1,62% 0,08%

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo

Tab. 2 – Nati-mortalità delle imprese per forme giuridiche – I trimestre 2021 (Italia)

Forme giuridiche Iscrizioni Cessazioni Saldo I trim. 2021 Stock al 31.03.2020 Tasso di crescita I trim. 2021 Tasso di crescita I trim. 2020 Società di capitali 32.434 18.631 13.803 1.806.240 0,77% 0,60% Società di persone 5.982 9.952 -3.970 939.382 -0,42% -0,83% Imprese individuali 63.575 67.848 -4.273 3.121.351 -0,14% -1,02% Altre forme 1.606 2.060 -454 208.537 -0,22% -0,31% TOTALE 103.597 98.491 5.106 6.075.510 0,08% -0,50%

Tab. 3 – Nati-mortalità delle imprese per grandi circoscrizioni territoriali – I trimestre 2021

Area geografica Iscrizioni Cessazioni Saldo I trim. 2021 Stock al 31.03.2021 Tasso di crescita I trim. 2021 Tasso di crescita I trim. 2020 NORD-OVEST 28.207 27.570 637 1.548.792 0,04% 0,60% NORD-EST 19.650 21.331 -1.681 1.138.200 -0,15% -0,83% CENTRO 21.932 20.404 1.528 1.325.886 0,11% -1,02% SUD E ISOLE 33.808 29.186 4.622 2.062.632 0,22% -0,31% ITALIA 103.597 98.491 5.106 6.075.510 0,08% -0,50%

Tab. 4 – Nati-mortalità delle imprese per regioni – I trimestre 2021

Regioni Iscrizioni Cessazioni Saldo Stock al Tasso di crescita Tasso di crescita I trim 2021 31 marzo 2021 I trim 2021 I trim 2020 PIEMONTE 7.915 8.021 -106 425.722 -0,02% -0,82% VALLE D’AOSTA 192 197 -5 12.196 -0,04% -0,88% LOMBARDIA 17.482 16.754 728 949.525 0,08% -0,45% TRENTINO A. A. 1.955 1.980 -25 110.167 -0,02% -0,36% VENETO 8.295 9.135 -840 478.587 -0,18% -0,76% FRIULI V. G. 1.643 1.853 -210 101.016 -0,21% -0,82% LIGURIA 2.618 2.598 20 161.349 0,01% -0,68% EMILIA ROMAGNA 7.757 8.363 -606 448.430 -0,13% -0,74% TOSCANA 6.885 6.937 -52 409.732 -0,01% -0,49% UMBRIA 1.312 1.481 -169 94.036 -0,18% -0,62% MARCHE 2.638 3.211 -573 165.981 -0,34% -0,83% LAZIO 11.097 8.775 2.322 656.137 0,35% -0,09% ABRUZZO 2.399 2.566 -167 148.196 -0,11% -0,54% MOLISE 518 688 -170 34.990 -0,48% -0,93% CAMPANIA 10.425 8.584 1.841 604.181 0,31% -0,41% PUGLIA 7.234 6.157 1.077 383.592 0,28% -0,42% BASILICATA 807 889 -82 60.464 -0,14% -0,80% CALABRIA 2.771 2.269 502 188.516 0,27% -0,46% SICILIA 6.975 5.815 1.160 472.442 0,25% -0,27% SARDEGNA 2.679 2.218 461 170.251 0,27% -0,37% ITALIA 103.597 98.491 5.106 6.075.510 0,08% -0,50%

Tab. 5 – Stock, saldi e tassi di variazione degli stock rispetto al 31.12.2020 (Italia)

SETTORI DI ATTIVITA’ Stock al 31 marzo 2021 Saldo dello stock nel I trimestre Var. % trimestrale dello stock Agricoltura, silvicoltura pesca 732.147 -3.010 -0,41% Estrazione di minerali da cave e miniere 3.995 -15 -0,37% Attività manifatturiere 546.005 -1.991 -0,36% Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 13.389 80 0,60% Fornitura di acqua; reti fognarie 11.785 14 0,12% Costruzioni 834.852 3.138 0,38% Commercio 1.491.786 -2.937 -0,20% Trasporto e magazzinaggio 166.379 -216 -0,13% Attività dei servizi alloggio e ristorazione 460.036 -639 -0,14% Servizi di informazione e comunicazione 140.675 867 0,62% Attività finanziarie e assicurative 130.101 1.206 0,93% Attività immobiliari 296.444 1.651 0,56% Attività professionali, scientifiche e tecniche 225.022 2.363 1,06% Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 212.468 1.518 0,72% Amministrazione pubblica e difesa; ass. sociale 135 1 0,74% Istruzione 32.559 180 0,56% Sanità e assistenza sociale 45.359 202 0,45% Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 79.248 -12 -0,02% Altre attività di servizi 247.777 -688 -0,28%

TOTALE IMPRESE – I trimestre 2021 — Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

Iscrizioni. Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale AGRIGENTO 686 571 115 0,28% MESSINA 742 461 281 0,45% ALESSANDRIA 664 737 -73 -0,17% MILANO 7.208 6.280 928 0,25% ANCONA 693 825 -132 -0,30% MODENA 1.384 1.368 16 0,02% AOSTA 192 197 -5 -0,04% MONZA E BRIANZA 1.520 1.304 216 0,29% AREZZO 556 630 -74 -0,20% NAPOLI 5.586 4.094 1.492 0,49% ASCOLI PICENO 350 484 -134 -0,55% NOVARA 579 538 41 0,14% ASTI 378 457 -79 -0,34% NUORO 535 466 69 0,23% AVELLINO 639 633 6 0,01% ORISTANO 142 157 -15 -0,10% BARI 2.743 2.524 219 0,15% PADOVA 1.729 1.771 -42 -0,04% BELLUNO 247 287 -40 -0,26% PALERMO 1.579 1.185 394 0,40% BENEVENTO 504 491 13 0,04% PARMA 722 863 -141 -0,31% BERGAMO 1.721 1.724 -3 0,00% PAVIA 753 967 -214 -0,46% BIELLA 254 314 -60 -0,35% PERUGIA 975 1.107 -132 -0,18% BOLOGNA 1.629 1.693 -64 -0,07% PESARO E URBINO 590 677 -87 -0,22% BOLZANO 1.052 1.034 18 0,03% PESCARA 631 609 22 0,06% BRESCIA 2.140 2.030 110 0,09% PIACENZA 410 526 -116 -0,40% BRINDISI 663 549 114 0,30% PISA 696 755 -59 -0,14% CAGLIARI 936 843 93 0,13% PISTOIA 571 604 -33 -0,10% CALTANISSETTA 357 368 -11 -0,04% PORDENONE 432 513 -81 -0,31% CAMPOBASSO 372 497 -125 -0,48% POTENZA 500 570 -70 -0,18% CASERTA 1.915 1.645 270 0,28% PRATO 709 677 32 0,10% CATANIA 1.596 1.476 120 0,12% RAGUSA 534 474 60 0,16% CATANZARO 504 411 93 0,27% RAVENNA 614 709 -95 -0,25% CHIETI 716 838 -122 -0,27% REGGIO CALABRIA 720 538 182 0,34% COMO 877 913 -36 -0,08% REGGIO EMILIA 1.046 1.076 -30 -0,06% COSENZA 1.037 898 139 0,20% RIETI 234 267 -33 -0,21% CREMONA 448 568 -120 -0,42% RIMINI 795 683 112 0,28% CROTONE 262 244 18 0,10% ROMA 8.437 6.356 2.081 0,42% CUNEO 1.206 1.351 -145 -0,22% ROVIGO 357 536 -179 -0,68% ENNA 220 211 9 0,06% SALERNO 1.781 1.721 60 0,05% FERMO 416 469 -53 -0,26% SASSARI 1.066 752 314 0,57% FERRARA 499 695 -196 -0,57% SAVONA 507 563 -56 -0,19% FIRENZE 1.787 1.922 -135 -0,12% SIENA 455 439 16 0,06% FOGGIA 1.321 1.130 191 0,26% SIRACUSA 567 493 74 0,19% FORLI’ – CESENA 658 750 -92 -0,22% SONDRIO 212 264 -52 -0,36% FROSINONE 727 648 79 0,16% TARANTO 889 756 133 0,26% GENOVA 1.324 1.300 24 0,03% TERAMO 576 633 -57 -0,16% GORIZIA 181 155 26 0,26% TERNI 337 374 -37 -0,17% GROSSETO 465 401 64 0,22% TORINO 4.383 4.150 233 0,11% IMPERIA 441 403 38 0,15% TRAPANI 694 576 118 0,25% ISERNIA 146 191 -45 -0,48% TRENTO 903 946 -43 -0,08% L’AQUILA 476 486 -10 -0,03% TREVISO 1.594 1.743 -149 -0,17% LA SPEZIA 346 332 14 0,07% TRIESTE 329 308 21 0,13% LATINA 1.031 911 120 0,21% UDINE 701 877 -176 -0,36% LECCE 1.618 1.198 420 0,56% VARESE 1.268 1.113 155 0,23% LECCO 447 522 -75 -0,29% VENEZIA 1.259 1.504 -245 -0,32% LIVORNO 532 534 -2 -0,01% VERBANO C.O. 201 205 -4 -0,03% LODI 275 301 -26 -0,16% VERCELLI 250 269 -19 -0,12% LUCCA 755 635 120 0,28% VERONA 1.798 1.791 7 0,01% MACERATA 589 756 -167 -0,44% VIBO VALENTIA 248 178 70 0,51% MANTOVA 613 768 -155 -0,40% VICENZA 1.311 1.503 -192 -0,24% MASSA CARRARA 359 340 19 0,08% VITERBO 668 593 75 0,20% MATERA 307 319 -12 -0,05% ITALIA 103.597 98.491 5.106 0,08%

Tutti i dati del presente comunicato sono calcolati al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo. A partire dal 2005, in applicazione del D.p.r. 247 del 23/07/2004 e successiva circolare n° 3585/C del Ministero delle Attività Produttive, le Camere di commercio possono procedere alla cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese di aziende non più operative da almeno tre anni. Per tenere conto di tali attività amministrative, ai fini statistici di Movimprese i confronti con gli anni 2004 e 2003 sono stati calcolati depurando i relativi stock dalle cancellazioni disposte d’ufficio. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.infocamere.it.

Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo fra iscrizioni e cessazioni rilevato a fine trimestre e lo stock delle imprese registrate ll’inizio del trimestre.