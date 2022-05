Ospedalità Privata, Fabio Margilio eletto Vice Presidente dell’AIOP con delega al “Consiglio nazionale”

PUGLIA – L’Assemblea regionale dei soci dell’AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) di Puglia ha eletto i vertici regionali dell’Associazione, confermando alla presidenza il dottor Potito Salatto.

Il dottor Fabio Margilio, in rappresentanza del gruppo Korian – si legge nel comunicato – è stato eletto Vice Presidente con delega al Consiglio nazionale. Un riconoscimento che conferma la bontà del lavoro svolto dal dottor Margilio anche in una fase delicatissima come quella che sta vivendo il comparto della sanità privata nella nostra regione, chiamato a svolgere un fondamentale ruolo di supporto alla sanità pubblica per evitare che il sistema di assistenza crollI sotto i colpi dell’emergenza.

Link Sponsorizzato

A fronte di tale notevole disponibilità, le strutture private hanno ricevuto alcuni importanti riconoscimenti da parte della Regione Puglia, anche se i problemi da risolvere sono ancora tanti, con l’unico obiettivo di continuare ad assicurare assistenza ai cittadini pugliesi.

Il dottor Margilio, inoltre, ha svolto un ruolo fondamentale anche in relazione alla necessità di mantenere aperta una linea di dialogo con le altre associazioni di settore per individuare una linea comune nei confronti dell’interlocutore pubblico.

Link Sponsorizzato