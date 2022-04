Rimborso affitti, in arrivo dalla Regione i fondi per altri 59 nuclei familiari

Per il Comune di Lecce sarà possibile dunque accreditare sui conti correnti dei 59 nuclei familiari risultati “ammessi non finanziabili” al bando annualità 2019 il rimborso affitti. Il contributo sarà erogato appena completato il trasferimento delle risorse dalla Regione Puglia. I beneficiari non dovranno effettuare ulteriori istanze.

“È un contributo importate da parte della Regione in questo momento di difficoltà per tante famiglie – dichiara l’assessora al Welfare Silvia Miglietta – voglio ringraziare l’assessora Maraschio per aver portato all’attenzione del governo regionale e approvato questo provvedimento”.