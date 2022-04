Un salentino all’interno della conferenza internazionale dell’economia islamica

È il leccese Karim C. Benvenuto, che rappresenterà l’Italia alla conferenza internazionale intitolata “Global Islamic Marketing Conference”, organizzata dall’Università Princess Sumaya University for Technology (Giordania) e l’Università turca Alanya Alaaddin Keykubat Universitesi. Il convegno prevede la partecipazioni dei massimi esperti mondiali di economia islamica, sia a livello accademico che a livello imprenditoriale, Benvenuto, durante il suo intervento avrà un largo focus, sul turismo in incoming incentrato sulla nostra terra, e la possibilità commerciali per le aziende salentine a creare relazioni economico con i Paesi a maggioranza musulmana.

Link Sponsorizzato