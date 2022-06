“Pregiudizi, stereotipi e violenza di genere”, il 14 maggio webinar del Distretto Sud Est della Fidapa Bpw Italy

“Pregiudizi, stereotipi e violenza di genere – Perché non si crede alla parola delle donne” è il titolo del Webinar organizzato su Zoom dal Distretto Sud Est della FIDAPA BPW Italy, presieduto da Anna Maria Elvira Musacchio. Il tema che sarà affrontato è in linea con gli obiettivi del movimento di opinione volto a contrastare ogni forma di violenza e discriminazione a sfavore delle donne, purtroppo sempre in aumento.

L’introduzione e il coordinamento saranno affidati alla Presidente Distrettuale, che illustrerà l’impegno delle 48 sezioni dell’Abruzzo, della Basilicata, del Molise e della Puglia, regioni che costituiscono il Distretto Sud Est, nella lotta contro qualsiasi forma di abuso nei confronti delle donne. Si tratta di una battaglia culturale che non si limita alle ricorrenze canoniche, come il 25 o l’8 marzo, ma si esplica tutto l’anno nella lotta contro il linguaggio sessista, che umilia con le parole, contro il divario salariale, secondo il quale un uomo viene pagato in media il 16,3% in più, senza nessuna ragione di merito, contro il pregiudizio secondo il quale la violenza di genere è “colpa delle donne”, delle loro scelte e comportamenti.

Link Sponsorizzato

“E’ essenziale la sensibilizzazione dell’opinione pubblica per educare i più giovani al rispetto delle bambine, delle ragazze, combattendo contro gli stereotipi, le opinioni rigidamente precostituite e generalizzate che “ingabbiano” e discriminano le persone”. Momento centrale dell’incontro sarà la relazione di Paola di Nicola, giudice del Tribunale penale di Roma, autrice di libri, tra cui “La mia parola contro la sua. Quando il pregiudizio è più importante del giudizio”, (HarperCollins), che evidenzia come esistano pregiudizi nel nostro paese, per cui o non si crede alle donne che denunciano violenza, oppure si ridimensionano le loro parole, sminuendo i fatti e giustificando chi ha commesso violenza. Interverranno Eufemia Ippolito, Executive Finance Officer per la BPW International e Past Presidente Nazionale, Fiammetta Perrone, Vice Presidente Nazionale, Maria Nuccio, Vice Presidente Distrettuale, Fernanda Vaglio, Componente Distrettuale nella Commissione Nazionale Legislazione, autrice del libro “Le relazioni familiari nel diritto dell’Unione Europea”.

I saluti e le conclusioni saranno affidati alla Presidente Nazionale FIDAPA BPW Italy, Maria Concetta Oliveri. La Segretaria Distrettuale Paola Santangelo invierà link, ID e passcode a chi ne farà richiesta all’indirizzo e-mail segretariadistrettosudest19@gmail.com.

Link Sponsorizzato