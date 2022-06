Consentiva il tombamento dei rifiuti sotto i terreni della sua masseria, il gip: “Può lasciare il carcere”

LECCE – Luca Gassi lascia il carcere. Uno dei principali indagati nell’inchiesta “Al Black” con cui i carabinieri del Noe e la Guardia di Finanza hanno scoperchiato un vasto traffico di rifiuti dalla Calabria e dalla Campania fino alle campagne del tarantino e del leccese ha ottenuto gli arresti domiciliari. Il gip Alcide Maritati ha così accolto l’istanza presentata dall’avvocato Salvatore Rollo ritenendo attenuante le esigenze cautelari. Grassi ha fornito le proprie spiegazioni nel corso dell’interrogatorio di garanzia e a parere del giudice che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare “pare aver infranto, sia pure parzialmente, il muro di omertà che lega i correi in questo procedimento”.

Nel corso dell’interrogatorio Grassi, vecchio volto alle forze dell’ordine per precedenti per spaccio, ha escluso di aver interrato i rifiuti ma di aver soltanto autorizzato lo scarico di tre camion all’interno dei terreni della sua masseria alle porte di Lecce a poche decine di metri da Parco Rauccio. Ha ammesso le proprie responsabilità sostenendo di essersi prestato ad offrire la propria collaborazione all’organizzazione per motivi economici.

“Ero ai domiciliari – ha detto al giudice – e non sapevo come andare avanti ma non ho mai sotterrato alcun tipo di rifiuto”. Di fatto avrebbe autorizzato lo scarico ma non il tombamento. Nel 2019 Grassi era ai domiciliari per una vicenda di droga legata a circa 2mila piante di marijuana che tempo prima erano state ritrovate all’interno della stessa masseria. Divenuta tempo dopo uno dei terminali “della filiera del commercio illecito di rifiuti che ricomprendeva sia le fasi di consegna e ricezione che quelli di intermediazione, trasporto, stoccaggio e smaltimento abusivo”.

La sua è una delle posizioni più scomode. “Grassi – come riportato nell’ordinanza – non si è limitato ad offrire la disponibilità del terreno della masseria di sua proprietà per le numerose operazioni di illecito stoccaggio dei rifiuti (in assenza di qualsivoglia autorizzazione) disvelate dalle indagini ma – come emerge dall’informativa e dalle eloquenti foto in atti – è proseguita col successivo “tombamento” delle numerose tonnellate di rifiuti (anche pericolosi) nei suoi stessi terreni, con evidente e conseguente gravissimo e diffuso danno ambientale dovuto all’infiltrazione nel terreno delle componenti nocive nella fase di deterioramento dei rifiuti”.

Sotto sequestro è così finito un terreno agricolo di 17mila metri quadrati su un’area di 300 metri dove sarebbero avvenuti gli scarichi dell’associazione capeggiata dal tarantino Roberto Scarcia per tombare i rifiuti provenienti da un impianto di trattamento del casertano.