Basket in carrozzina. Verso un adrenalinico playoff di Serie B: Lecce – Bari

LECCE – Ora è ufficiale: sarà derby, Lecce – Bari. A distanza di anni la ben nota rivalità sportiva sta per riaccendersi, questa volta sotto canestro.

Sabato 22 maggio alle ore 18:00 i riflettori del “PalaVentura” di Lecce brilleranno in occasione del playoff di Serie B, gara secca ad eliminazione diretta, che metterà in palio l’accesso alla fase finale.

Infatti i sei team che usciranno vincitori dalle sfide playoff si ritroveranno a fine maggio per sfidarsi, in due gironi all’italiana composti da tre squadre, e contendersi i due posti in palio, uno per ogni girone, per salire in Serie A.

“È inutile nascondersi dietro dichiarazioni diplomatiche – dichiara capitan Dario Longo – un derby così, con questa posta in palio, non potrà che essere adrenalinico dal primo all’ultimo minuto. Avvertiamo, quindi, l’emozione di questa sfida, unica ed affasciante”.

Sarà quindi derbissimo. Un evento sportivo che sarà possibile seguire in diretta streaming sulla pagina Facebook Asd Lupiae Team Salento e che con tutta probabilità andrà a frantumare il contatore delle visualizzazioni.

Il basket in carrozzina, infatti, soprattutto in Puglia ha un grande seguito potendo contare su ben quattro città rappresentate: Lecce, Barletta, Bari e Taranto e di cui ben tre, in questa stagione 2020/21, hanno tagliato il traguardo dei playoff.