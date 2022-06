Bitcoin, Cripto-Valute e Fisco

La domanda che spesso mi viene rivolta è se in Italia si pagano le tasse sui “guadagni” realizzati dalla compravendita delle cripto-valute.

L’argomento è spinoso ed abbastanza complesso ma vediamo di capirne qualcosa.

Attualmente in Italia non esistono specifiche disposizioni fiscali in materia di cripto-valute, ma esistono norme di principio che identificano le tipologie di introiti sui quali vanno pagate le imposte sui redditi, incluse quelle dovute sulla realizzazione di plusvalenze da investimenti “mobiliari”.

Ovviamente, secondo il fisco italiano, sulle plusvalenze ottenute da bitcoin o altre cripto-valute, le imposte devono essere pagate. Per giungere a questa conclusione il fisco parte da una premessa fondamentale: le cripto-valute vanno considerate alla stregua di valute estere. Questa tesi è stata sostenuta ed illustrata, essenzialmente, in due documenti interpretativi: la Risoluzione della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate n. 72/E/2016 e la risposta all’interpello n. 956-39/2018 della Direzione Regionale della Lombardia.

A mio avviso, la premessa su cui si basa il ragionamento dell’Agenzia delle Entrate, però, non appare condivisibile poiché anche secondo la Corte di Giustizia Europea, le cripto-valute non possono essere assimilate alle valute estere (Sentenza Hedqvist, in causa C-264/14, del 22.10.2015).

Anche se tale sentenza non dice proprio che le imposte sulle plusvalenze non vanno pagate. Piuttosto, la sentenza della Corte UE smentisce il presupposto che sta alla base del ragionamento del fisco italiano per affermare che le plusvalenze maturate con le cripto-valute siano soggette a tassazione. In particolare, la Corte di Giustizia afferma in modo chiaro e netto che le cripto-valute vanno considerate come semplici mezzi di pagamento e non possono essere equiparate, per nessun motivo, alle valute “legali”. Una valuta, ha un carattere particolare che le cripto-valute non hanno: è una moneta avente corso legale, quindi ha un corso forzoso (cioè, la sua accettazione è obbligatoria) ed ha effetto liberatorio incondizionato.

Cosa vuol dire? È semplice. Un bitcoin, anche se dovesse essere super quotato sulle piattaforme di scambio, non è detto che possa essere speso o convertito, perché non esiste, in capo a nessuno, un obbligo, legale o contrattuale, di ricevere questi bitcoin in pagamento. Se invece si dispone di una somma in dollari, sterline, renminbi, yen, ecc., nei paesi in cui queste valute hanno corso legale, ogni operatore economico sarà obbligato ad accettarli come mezzo di pagamento e di estinzione di un debito. Dunque, non è che la sentenza della Corte di Giustizia UE dichiari non dovute le imposte sulle plusvalenze, ma essa sottolinea come la natura stessa delle cripto-valute non sia quella di una valuta. Tale sentenza interpreta i principi primari contenuti nella nostra normativa fiscale.

Piuttosto, dal punto di vista fiscale c’è da fare attenzione alla differenza tra l’0investimento in cripto-valute tenute in un wallet o su una borsa di cripto-valute.

La questione è rilevante principalmente con riferimento agli obblighi di monitoraggio e di dichiarazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi che riguarda le attività e gli investimenti detenuti all’estero a carico di persone fisiche e altri soggetti diversi dalle società di capitali fiscalmente residenti in Italia.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, tratta i wallet come se fossero conti correnti e se esso è detenuto all’estero e supera i valori minimi previsti dalla normativa scatta l’obbligo di dichiararlo e pagarvi le imposte.

Il problema è stabilire se un wallet si possa collocare all’estero o no. Non è una facile visto che si tratta di investimenti online.

Anche qui è intervenuto il fisco italiano. La soluzione fornita a questo problema è che quando il wallet del contribuente è quello che viene assegnato all’apertura di un account su una piattaforma Exchange (online) gestita da una società estera, e il gestore dell’Exchange per poter operare su quel conto dispone delle chiavi di quel wallet, questo tipo di wallet viene detto “ custodial wallet” e, in questo caso, secondo l’Agenzia delle Entrate, il wallet andrebbe senz’altro considerato come un’attività finanziaria localizzata all’estero, dove risiede il soggetto che ha le chiavi private per gestire quel conto. Viceversa, quando parliamo di un wallet offline , per esempio un “cold storage”, la cui chiave privata è nelle mani del contribuente italiano, si presume che quel “conto” sia in Italia, e allora l’obbligo di monitoraggio (e quindi di dichiarazione) non scatta.

Vien spontaneo pensare a cosa succede se un contribuente non dichiara di possedere cripto-valute. Essenzialmente si rischiano sanzioni pecuniarie che possono essere anche molto salate. Per la mancata compilazione del quadro RW, dove vanno inserite le attività finanziarie e gli investimenti esteri, è prevista una sanzione fissa di 258 euro a patto che l’omissione venga sanata entro un termine massimo di 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Se però si sfora questo termine si passa a sanzioni molto più gravi, perché vengono comminate sanzioni che vanno dal 3 al 15% degli importi non dichiarati. Per di più queste percentuali sono raddoppiate se le attività estere detenute dovessero essere localizzate in Paesi in Black list. In quest’ultimo caso (cioè, se le somme risultassero detenute in un paradiso fiscale), scatta la presunzione che tutte le somme non dichiarate sono anche frutto di evasione fiscale.

C’è da dire che in Italia esistono delle norme che mettono il contribuente nelle condizioni di poter contestare le sanzioni pecuniarie quando vi sia incertezza in una norma fiscale.

La più importante di queste norme è l’art. 10, comma 2, dello Statuto del contribuente (L. n. 212/2000), il quale sancisce che non debbano essere erogate sanzioni quando una certa violazione dipende da quelle che vengono definite “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.

E non si può certo negare che nel settore delle cripto-valute le obiettive condizioni di incertezza ancora oggi sussistano visto che, sebbene il fenomeno esista ormai da più di un decennio, in Italia in materia di fisco e tributi si navighi a vista.

Ma in questo campo si è al paradosso, dato che le cripto-valute sono state concepite per non essere regolamentate, o meglio, per sfuggire ad ogni tentativo di regolamentazione. Esse sono nate con lo scopo ben preciso di costituire un mezzo di pagamento, anche se con il passare del tempo si sono prestate ad una molteplicità di usi, con un notevole impatto economico-sociale.

Non è facile capire cosa bisogna fare. Ma di certo non si può tassare un mezzo di pagamento. Prima che il fisco di ogni Paese inquadri il fenomeno passerà ancora molto tempo. Nel frattempo il contenzioso aumenterà a dismisura. Come sempre.

Flavio Carlino