Riuniti a festeggiare il battesimo nel ristorante, ma era ancora “zona arancione”: tutti sanzionati

CASARANO (Lecce) – Riuniti in un ristorante per festeggiare un battesimo. Un pranzo “clandestino” in piena regola visto che si è tenuto lo scorso weekend, quando la Puglia era ancora in zona arancione e quindi il locale doveva essere chiuso secondo le disposizioni anti-Covid vigenti.

L’episodio è accaduto a Taviano, durante lo scorso fine settimana. A porre fine alla festa ci hanno pensato i carabinieri che hanno sanzionato tutti i presenti ed il titolare del ristorante. I militari hanno colto in flagranza i 15 avventori, intenti a festeggiare un battesimo all’interno del locale. Immediate sono scattate le multe per tutti, per un importo totale di 6mila 400 euro.

Si tratta di uno dei tanti interventi posti in essere nel corso dell’ultima settimana dai carabinieri della compagnia di Casarano, che hanno effettuato controlli a largo raggio su tutto il territorio di loro competenza. Nel bilancio finale anche due arresti.

Uno è scattato a Collepasso, dove i militari della stazione locale hanno eseguito un ordinanza emessa dall’autorità giudiziaria ponendo agli arresti domiciliari un uomo del posto, ritenuto responsabile di violenza e minaccia a pubblico ufficiale per un episodio risalente al marzo del 2011, per cui dovrà scontare sei mesi di reclusione.

L’altra misura è scattata nei confronti di un cittadino di Taviano, già noto alle forze dell’ordine e ristretto ai domiciliari, che è stato condotto presso il carcere di Lecce poiché sorpreso più volte dai carabinieri a violare le prescrizioni imposte dal regime restrittivo a cui era sottoposto.

A Ugento i carabinieri della stazione locale hanno denunciato cinque persone: un uomo accusato del furto di 25 infissi e materiale ferroso all’interno dell’ex canile ugentino; un altro cittadino, sottoposto a obbligo di dimora nel comune di Ugento, sorpreso due volte a violare il divieto di uscire dalla propria abitazione dalle 21 alle 6 del mattino; un uomo ritenuto responsabile di minacce e continue vessazioni ai danni della moglie, per cui è stato anche sottoposto a divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima; un automobilista che non ha prestato soccorso ai feriti in seguito ad un incidente stradale tra il suo e un altro veicolo, dandosi alla fuga.

I carabinieri del Norm della compagnia di Casarano hanno denunciato per evasione un uomo che, sottoposto ai domiciliari, non è stato trovato in casa ala momento del controllo. È stato trovato in possesso di quattro dosi di droga, in totale 3,42 grammi di eroina e mezzo grammo di cocaina, l’uomo di Supersano denunciato dai militari.

Stessi guai sono scattati per un cittadino di Casarano, che, in seguito ad una perquisizione della sua auto, è stato sorpreso con poco più di un grammo di cocaina, suddivisa in quattro dosi. A Melissano, invece, la denuncia è scattata per un uomo del posto, sorpreso a detenere in casa 1,12 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, vario materiale utile per il confezionamento delle dosi, un coltello a serramanico e due proiettili calibro 45.

E ancora, a Ruffano è stato denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti un automobilista che, coinvolto in un sinistro stradale, è stato sottoposto agli accertamenti sanitari del caso risultando positivo all’uso di cannabinoidi.

Otto denunce sono scattate tra Taurisano e Collepasso per diversi episodi di truffa. Nel primo caso sono terminati nei guai quattro uomini ed una donna, ritenuti responsabili di due episodi in cui avrebbero simulato incidenti stradali per truffare delle compagnie assicurative.

Nell’altro caso, invece, un uomo è terminato nei guai dopo aver tentato la “truffa dello specchietto” ai danni di un anziano, mentre altri due sono stati denunciati perché in concorso tra loro avrebbero raggirato una ragazza inducendola a versare una somma di 240,16 euro tramite ricarica Postepay come falso premio assicurativo dell’RCA, rendendosi poi irreperibili.

I carabinieri della stazione di Parabita hanno denunciato altre tre persone: due sorpresi a violare le prescrizioni imposte dalle misure a cui erano sottoposti, ovvero detenzione domiciliare e obbligo di firma, ed un altro perché ha falsamente denunciato il furto del proprio ciclomotore non potendo fornire una valida giustificazione all’assenza del mezzo sotto sequestro di cui era stato nominato custode giudiziale.

Al bilancio si aggiunge anche la segnalazione in prefettura di due giovani per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.