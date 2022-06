È legge regionale la proroga per le strutture sociosanitarie e sì all’unanimità alla variazione al bilancio per medicina a Lecce

È passata a larghissima maggioranza in Consiglio regionale pugliese (una sola astensione), con qualche emendamento correttivo e aggiuntivo ed è stata dichiarata urgente la legge che modifica la precedente n. 9/217 (disciplina in materia di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), introducendo un regime transitorio post pandemia per consentire la realizzazione delle strutture il cui parere di compatibilità è scaduto o prossimo alla scadenza. Questo in considerazione degli ostacoli e ritardi legati alla sospensione delle attività edili, produttive e amministrative, per effetto dell’epidemia da Covid-19.

In particolare, la validità dei pareri di compatibilità – in scadenza tra il e la data della dichiarazione di emergenza – viene prorogata di novanta giorni oltre la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Vengono inoltre considerati validi i pareri favorevoli di compatibilità scaduti e non dichiarati decaduti. L’autorizzazione all’esercizio dovrà essere richiesta dagli interessati entro il .

Il fabbisogno di prestazioni verrà aggiornato con regolamento regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, ai soli fini dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private.

È pure prevista la revisione dei fabbisogno in materia di sostegno ai pazienti affetti da patologie psichiatriche, anche per implementare la rete delle strutture sul territorio e definire una distribuzione più omogenea, consentendo ai servizi (centri di salute mentale) di rispondere adeguatamente ai bisogni terapeutico-riabilitativi.

La legge regionale è nata da una proposta di legge del gruppo consiliare Pd, approvata a maggioranza dalla terza commissione consiliare (sanità e servizi sociali).

Approvato all’unanimità anche un articolo aggiuntivo alla legge, con una variazione urgente al bilancio che conferma la volontà della Regione Puglia di istituire il corso di studio universitario di medicina e chirurgia a Lecce. L’intervento normativo, sottoscritto dalla presidente Capone, dai capigruppo, da tanti consiglieri regionali, è stato illustrato dal vice presidente della Giunta regionale Raffaele Piemontese. Vengono tutelati tutti i rapporti derivati dall’approvazione della variazione al bilancio del 15 febbraio. L’urgenza alla variazione è derivata dalla necessità di avviare le procedure amministrative per conseguire i requisiti minimi ministeriali per l’accreditamento del corso di studi presso i Ministeri, per l’anno accademico 2021/2022.