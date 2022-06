Il Lecce resta in B. 1-1 il risultato contro il Venezia

Chiamata urgente e senza esclusione di colpi per il Lecce che deve vincere contro il Venezia nella semifinale di ritorno dei playoff, serata ventosa ma soleggiata. Lecce col 4-3-1-2 ed in campo Gabriel; Maggio, Dermaku, Lucioni, Gallo; Nikolov, Hjulmand, Majer; Henderson; Coda, Pettinari.

Venezia col 4-3-1-2 schiera Maempaa; Mazzocchi, Ceccaroni, Svoboda, Molinaro; Crnigoj, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Forte; Di Mariano.

Il Lecce ha una mentalità diversa rispetto alla gara di andata e si vede dal primo minuto, i lagunari si difendono in undici e comprendono che questa partita sarà tosta. Salentini vicini al vantaggio a più riprese nei primi quindici minuti, prima Coda e poi Hjulmand non inquadrano il bersaglio. Si gioca ad una porta sola, gli ospiti soffrono il pressing del Lecce che, però, deve cercare le fessure col lanternino.

Alla mezz’ora Nikolov rende vana un’azione perfetta che porta il centrocampista in posizione favorevole per segnare, tiro debole e prevedibile il suo. Tuttavia il Lecce cinge d’assedio la difesa dei lagunari, il forcing che subisce il Venezia quasi porta i suoi difensori a farsi un autogol. Il Venezia è inesistente, fatti salvi gli ultimi tre minuti quando il Venezia si guadagna un calcio di rigore per un fallo da dietro di Maggio. Aramu dal dischetto non fallisce ed è 0-1. Coda nel recupero della prima frazione sfiora il pareggio con un tiro potente, Maempaa fa il miracolo e devia in corner.

Secondo tempo, il Lecce inserisce Mancosu per Nikolov. Mazzocchi esce per Ferrarini nel Venezia. Mancosu si procura un calcio di punizione e si incarica di calciarlo, di poco fuori il suo tiro potente.

Minuto cinquanta entra Johnsen e fuori Aramu, la scelta di Zanetti è per coprirsi.

Corini opta per un doppio cambio, Tachtsidis e Calderoni per Majer e Gallo.

Il Lecce pareggia, Coda si trasforma in uomo assist, il suo cross è un invito per Lucioni che fa la sponda a Pettinari che da due passi non fallisce, 1-1.

Minuto settantacinque e Maggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo si mangia il gol del vantaggio sparando alto da due passi.

Bocalon prende il posto di Forte. Il pressing è tale che Maggio si procura un calcio di rigore, tiro teso su un difensore veneto, dal dischetto, però, Mancosu sbaglia calciando sopra la traversa.

Il Venezia chiama in campo Dezi per Taugourdeu. Il Lecce inserisce Rodriguez e Paganini per Henderson e Maggio.

Tachtsidis offre un cross basso molto invitante nell’extra time, non ci crede nessuno. Rabbioso il tentativo dei giallorossi di andare in vantaggio, tutti in attacco, ma, la sorte è avversa.

Il Lecce si sveglia troppo tardi, il gioco che si doveva imporre si è manifestato in estremo ritardo. Finiscono i sogni di gloria del Lecce, si rimane in serie B.

