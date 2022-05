La lotta tra il Comune di Lecce e gli stabilimenti balneari è già costata 48mila euro. Guido: “Salvemini si adegui alla legge dello Stato”

LECCE – “Senza voler puntare il dito contro qualcuno e nell’esclusivo interesse pubblico ho chiesto alla Corte dei Conti di approfondire il tema dei 48 mila euro che il Comune di Lecce ha speso per affrontare il contenzioso intrapreso contro gli stabilimenti balneari. Questa somma grava sui cittadini e poteva essere risparmiata se il Sindaco e la Giunta avessero provveduto a dare esecuzione alle 13 sentenze del TAR Lecce.” Lo dichiara il consigliere comunale di Lecce, Andrea Guido.

“L’articolo 1, commi 682 e 683, della Legge n. 145 del 2018 ha stabilito il diritto alla proroga sino al delle concessioni demaniali marittime degli stabilimenti balneari e il TAR Lecce, nel corso del 2020, confermava già la necessità di applicare questa norma, affermando che non sussiste alcun margine di discrezionalità da parte dei Comuni. L’Amministrazione leccese, però, discutibilmente, ha rigettato tutte le domande di proroga formulate ai sensi della Legge 145, prevedendo per i concessionari una semplice ed eventuale proroga tecnica di soli 3 anni. Tutti i concessionari, naturalmente, non accettando il rigetto, sono ricorsi ben 13 volte al TAR leccese, ottenendo altrettante sentenze favorevoli.

Ma, nonostante le sentenze, e nonostante le circolari della Regione Puglia che imponevano la proroga, il Sindaco e la Giunta Comunale, invece di conformarsi, magari facendo salvi gli effetti di eventuali successive modifiche normative o cambi della giurisprudenza, non solo hanno deciso di proporre ben 13 appelli dinanzi al Consiglio di Stato contro le sentenze del TAR, ma ne hanno anche affidato l’incarico ad un avvocato esterno all’Amministrazione. Il Consiglio di Stato, successivamente, con 11 ordinanze emesse nel mese 2021, ha rigettato tutti gli appelli del Comune, confermando le precedenti decisioni del TAR e condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese legali, oltre IVA e CAP.

Ad , le somme che il Comune dovrà sborsare in ragione delle discutibili decisioni assunte dalla maggioranza del Sindaco Salvemini, ammontano a complessivi 47.849,76 euro.

La Città di Lecce è una realtà connotata da una forte vocazione turistica. Ciò grazie anche alle sue marine, che hanno tutte le potenzialità per costituirne il fiore all’occhiello. Gli imprenditori impegnati nel settore turistico e balneare dovrebbero essere sostenuti ed agevolati dall’Amministrazione Comunale, soprattutto in un momento storico drammatico come quello che stiamo vivendo, e non certo ostacolati con futili quanto improduttive azioni giudiziarie, prive, tra l’altro di adeguate motivazioni giuridiche. Un quadro triste, questo, reso ancora più penoso dall’aggravio dei costi che il Sindaco e la Giunta Comunale hanno generato nelle casse del Comune.”