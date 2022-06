La sanatoria dei carichi fino a 5mila euro iscritti a ruolo dal 2000 al 2010

La disciplina della nuova procedura di stralcio delle vecchie cartelle è contenuta nell’articolo 4, commi da 4 a 9, del Decreto Legge n. 41/2021.

La concreta attuazione della norma è, invece, demandata a un decreto del MEF, che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del decreto “Sostegni” e con il quale saranno definite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dai data base degli enti creditori.

Il decreto legge cancella i “carichi” affidati agli Agenti per la Riscossione, iscritti a ruolo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, di importo residuo fino ad € 5.000. Nel calcolo si devono considerare, oltre al capitale, gli interessi e le sanzioni. Si tratta di più di 10 anni di debiti, per i contribuenti che non hanno potuto pagare le cartelle esattoriali.

Mi preme sottolineare che per “carico” s’intende un singolo debito iscritto a ruolo. Ben potrebbe, cioè, la cartella, comprendere più “carichi” iscritti in un unico ruolo, cosicché può succedere che venga annullata una cartella esattoriale di importo anche superiore a 5.000 euro, nella quale i singoli carichi siano tutti inferiori a tale importo.

In altri termini, se in una cartella sono indicati più debiti, ognuno di importo inferiore a 5.000 euro, che riguardano contestazioni del Fisco per imposte dovute per più anni o bolli auto o multe, ai fini della sanatoria si considera sempre e soltanto il singolo carico (importo), senza che essi vengano sommati per verificare se si rimane sotto il limite di 5.000 euro.

L’annullamento è automatico e riguarda, quindi, i debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, non superiore a 5.000 euro affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2010.

Ma attenzione! Potranno usufruire della pace fiscale i soli soggetti (persone fisiche e società) con reddito imponibile per l’anno d’imposta 2019 non superiore ad € 30.000.

Di converso, saranno cancellati anche gli importi eventualmente presenti nei piani di pagamenti in corso per la rottamazione ter ed il saldo e stralcio.

L’annullamento riguarda i debiti che al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del DL 41/2021, hanno un importo residuo di € 5000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Nel computo non vanno considerati, invece, gli interessi di mora e l’aggio di riscossione a favore di Agenzia Entrate Riscossione. Ciò significa che possono rientrare nella nuova sanatoria anche ruoli originariamente di importo più elevato ma che si sono ridotti sotto la soglia dei 5 mila euro in seguito, ad es., al pagamento di alcune rate, i quali risultino da singoli carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 da qualunque ente creditore, pubblico e privato. Si tratta di riscossione esclusivamente a mezzo ruoli. Sono escluse le somme pretese tramite ingiunzione fiscale, notificata in proprio, o a mezzo un concessionario locale come accade per regioni, province e comuni. È importante, quindi, verificare quando sia avvenuta la consegna del ruolo all’agente della riscossione da parte dell’ente creditore e non la data di notifica della cartella al debitore. Per semplificare, un debito del 2009 notificato al debitore nel 2012 potrebbe rientrarvi se i ruoli sono stati consegnati dall’ufficio creditore all’agente per la riscossione entro il 2010.

Rientrano nello stralcio delle vecchie cartelle anche i debiti eventualmente presenti nei piani di pagamento relativi alle precedenti definizioni agevolate “rottamazione-ter” dei ruoli ex articolo 3, DL n. 119/2018 e articolo 16-bis, DL n. 34/2020 e “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di cui all’articolo 1, comma 184 e seguenti, legge n. 145/2018.

Non potranno, invece, rientrare in questa sanatoria:

– le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione europea;

– i debiti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;

– le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

– le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea (fondamentalmente, i dazi doganali applicati alle importazioni provenienti dall’esterno dell’Ue e le imposte sulla produzione di zucchero all’interno dell’Ue) l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

La sanatoria è automatica, non richiede, cioè, istanze da parte del debitore. Sarà lo stesso Agente per la Riscossione a provvedere alla cancellazione. Se ciò non dovesse avvenire e il debitore si dovesse vedere notificare una cartella rientrante nella sanatoria, potrà rivolgersi direttamente ad Agenzia Entrate Riscossione, depositando una istanza di autotutela, per ottenerne la cancellazione.

Se l’esattore dovesse negare la cancellazione senza motivo, il debitore potrà ricorrere al giudice.

È previsto che le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno disposte con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto Sostegni.

Restano, ad ogni, definitivamente acquisite, le somme versate prima della data dell’annullamento.

Fino alla data stabilita dal citato Dm, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5.000 euro, calcolato al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni, e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

