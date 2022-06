Matteo Calogiuri firma la miglior prestazione italiana di salto triplo tra gli allievi

PUGLIA – C’è scritto il nome di un leccese sulla migliore prestazione italiana di salto triplo della categoria Allievi. Matteo Calogiuri ha sfondato il muro dei 15 metri facendo registrare la misura più lunga a livello nazionale. Il giovane triplista tesserato per la Usd Enterprise Giovani Atleti di Bari, si è imposto presso il nuovo impianto sportivo di Molfetta, in occasione della gara valevole per i prossimi Campionati di Società che si svolgeranno ad Agropoli nel mese di settembre. In quel di Molfetta, il classe 2004 ha fatto registrare la misura di 15 metri e 2 centimetri staccando il pass per la nuova edizione dei CdS. Una prestazione sontuosa figlia di sensazioni positive avvertite nei giorni precedenti alla gara.

“Ultimamente durante gli allenamenti mi sentivo particolarmente in forma e ho deciso insieme al mio tecnico di partecipare a questa gara per testare i miei miglioramenti – spiega Calogiuri -. E le mie sensazioni si sono rivelate veritiere. L’approccio mentale alla gara è stato ottimale e sono molto soddisfatto del risultato ottenuto”. Il talento in erba allenato da Marco Felice (presidente e tecnico della Asd Atletica Luigi Montefusco Lecce) sta facendo passi da gigante in una specialità dei salti che negli ultimi anni ha visto protagonisti altri figli del Salento come Daniele Greco e Francesca Lanciano.

“Gli obiettivi di questa stagione sono due – prosegue l’atleta -. Vincere i Campionati di Società e ottenere la misura minima di 15,05 metri per gareggiare ai campionati europei assoluti, che si terranno a Tallin tra il 15 e il 18 luglio”. Il campioncino di salto triplo ha iniziato a saltare quattro anni fa sotto l’ala protettrice del prof. Pino Felice (scomparso nei mesi scorsi dopo una lunga malattia). In questi anni Calogiuri ha ottenuti diversi successi tra cui brilla il bronzo conquistato agli ultimi campionati italiani indoor di Ancona e il quarto piazzamento conseguito due anni fa ai campionati italiani outdoor di Forlì nella categoria Cadetti.

“Ho iniziato a praticare il salto triplo fin dai primi passi mossi nel mondo dell’atletica. Sono molto giovane e ho ancora molti margini di miglioramento, ma sono determinato a crescere e continuare ad imparare per competere ad alti livelli – conclude -. In futuro mi auguro di fare esperienza nell’ambito di manifestazioni sempre più importanti dove potrò misurarmi con gli atleti più forti e dimostrare il mio valore”.

