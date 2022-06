Passa la legge regionale per rimborsi all’amministratore di sostegno, che si prende cura di anziani e fragili

PUGLIA – “Il Consiglio regionale di Puglia ha oggi approvato una legge innovativa che riconosce un rimborso spese agli amministratori di sostegno . Una norma, di cui sono primo firmatario, che ha visto la luce dopo un lungo lavoro svolto assieme a tutte le parti coinvolte.” Dichiara il consigliere regionale Mario Pendinelli.

L’intento della legge è sostenere il delicato compito dei Magistrati chiamati a utilizzare l’Istituzione dell’Amministrazione di Sostegno nei casi in cui i beneficiari non abbiano alcun reddito né beni patrimoniali dai quali ricavare il rimborso per le spese sostenute.

Link Sponsorizzato

L’amministratore di sostegno è una figura che diventa fondamentale nella vita di chi, solo e senza una famiglia in grado di prendersi cura di lui, necessita di un riferimento per la salvaguardia della sua salute . Come descrive bene la nota – che allego alla stampa – di un gruppo di professionisti impegnati in questo incarico (che ringrazio per avermi fornito elementi di valutazione per la scrittura della legge) esistono centinaia di anziani e fragili che non possono permettersi di remunerare tale figura professionale di cui, a maggior ragione per via delle difficoltà economiche, avrebbero necessità.

La legge approvata oggi dall’Aula di via Gentile accantona una somma pari a 250mila euro e garantisce un rimborso spese quantificato in mille euro che il Giudice tutelare potrà assegnare, secondo le sue valutazioni , all’Amministratore di sostegno che si occupa di persone anziane e fragili non in grado di remunerarli con proprie risorse. E’ un atto di civiltà che, oltretutto, pone la Regione Puglia come apripista su questo fronte nel panorama nazionale.”