Si reca in visita dalla figlia, poi esce per fare un giro ma cade e muore dopo due giorni il ricovero

TERRAZZO/ GALATINA (Lecce) – La caduta dalla bicicletta, purtroppo, si è rivelata fatale. È morto in ospedale, dov’era ricoverato in gravi condizioni da mercoledì pomeriggio, il 69enne Michele De Lorenzis, di Galatina, rimasto coinvolto in un incidente autonomo mentre si trovava in sella ad una bicicletta per le strade di Terrazzo, in provincia di Verona, dove era giunto da qualche giorno per una visita alla figlia avvocato, residente nel Veronese.

L’uomo, stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale del distretto Basso Adige di Legnago, intervenuti per i rilievi, sarebbe caduto autonomamete dalla bicicletta mentre percorreva via Brazzetto, forse per un malore o dopo avere perso l’equilibrio a causa di un dosso, per poi sbattere violentemente la testa sull’asfalto.

Soccorso dal 118, le condizioni del pensionato galatinese sono risultate subito gravi. Trasferito con l’elisoccorso in ospedale, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Borgo Trento, a Verona, a causa deitraumi cerebrali riportati. Purtroppo, ieri pomeriggio si è arreso, vanificando ogni tentativo dei medici di salvargli la vita.

De Lorenzis era giunto in Veneto da pochi giorni, ospite della figlia residente a Vigo, frazione di Legnago, e approfittando della bella giornata aveva deciso di fare un giro in bicicletta. Poi, però, l’improvvisa caduta e il dramma. La procura della Repubblica di Verona ha disposto l’esecuzione di alcuni esami medico-legali, per chiarire le cause della morte dell’uomo.