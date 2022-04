Pallacanestro Andrea Pasca, la finale per l’A2 sul maxischermo in piazza Battisti

NARDO’ (Lecce) – Tutti in piazza a sostenere idealmente la Pallacanestro Andrea Pasca. Il momento è storico e l’amministrazione comunale ha fatto predisporre un maxischermo e duecento posti a sedere in piazza Cesare Battisti per gara 1 casalinga della finale con Pallacanestro Roseto, che vale l’accesso in A2. La partita è in programma domani, domenica 13 giugno, alle ore 19:30. Stesso scenario anche in occasione di gara due e gara tre, in programma rispettivamente martedì alle 20:30 sempre nel Pala Andrea Pasca di via Giannone e venerdì alle ore 20:30 in Abruzzo.

Se dovessero servire anche gara quattro e gara cinque (la finale si gioca al meglio delle cinque sfide) i tifosi della Pallacanestro Andrea Pasca potranno in ogni caso seguire Bjelic e compagni sullo stesso maxischermo.

Nelle giornate delle partite l’accesso alla piazza è inibito dalle ore 8 alle 24, come da ordinanza n. 290 del dirigente dell’Area Funzionale n. 3 Cosimo Tarantino.

Le restrizioni anti-Covid19, purtroppo, hanno limitato a soli cento ingressi la platea delle gare casalinghe di questa finale, che il resto della tifoseria granata potrà comunque seguire in piazza. Uno sforzo che l’amministrazione comunale ha voluto fare nell’ambito dell’impegno corale di una comunità unita per un traguardo inedito e prestigiosissimo. Si potranno seguire le avvincenti fasi delle partite dei ragazzi di coach Battistini che, in ogni caso, passeranno alla storia dello sport neretino e della città.

