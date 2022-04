Lecce, riaprono al pubblico le Mura Urbiche

LECCE – Da domani le Mura Urbiche saranno aperte tutti i giorni fino al 19 settembre grazie alla rinnovata collaborazione con la Società Mediafarm srl, operante nell’ambito ICT, Comunicazione e New Media, che si è offerta di garantire a costo zero per il Comune il servizio di fruizione al pubblico del complesso delle Mura, come già fatto lo scorso anno fra agosto e ottobre, con l’accoglienza, la guida turistica e l’assistenza tecnica per la gestione e l’utilizzo delle attrezzature multimediali.

Sono previsti almeno 8 turni di visita al giorno, composti da massimo 25 persone, a partire dalle 15.30 e fino alle 20.45 (ultimo orario utile per l’ingresso). In almeno 4 di questi turni il servizio prevede l’accompagnamento di guide turistiche a pagamento a cura della stessa società e in 2 turni l’accesso libero con prenotazione obbligatoria al numero Whatsapp dedicato +39 351.5569676 entro 24 prima della visita. Un turno al giorno sarà dedicato anche esclusivamente alle guide turistiche organizzate riconosciute dalla Regione Puglia, che avranno completato la prenotazione 24 ore prima per i loro clienti, verificata la disponibilità dei posti.

Link Sponsorizzato

Sia nel caso dell’accesso libero che delle visite con guide organizzate, i visitatori potranno usufruire dei dispositivi di videoproiezione in modalità di riproduzione automatica.

Il prezzo dei biglietti per le visite a pagamento è di 10 euro (5 euro il prezzo ridotto e 4 euro a testa per i gruppi con guide turistiche organizzate).

Domani e dopodomani, inoltre, nel giardino di Palazzo Giaconia, dalle 19 alle 21, sono in programma due progetti di danza di grande impatto coreografico, pensati specificatamente per gli spazi aperti: domani “Ossigeno, le pratiche del gesto” del Laboratorio di danza di Annamaria De Filippi e dopodomani “Nelle pieghe dell’acqua, la Danza, i Luoghi, la Presenza” di Teatrodanza Skenè di Patrizia Rucco. In questi due giorni, le manifestazioni saranno un arricchimento del percorso di visita delle Mura.

Link Sponsorizzato

Nell’ambito della rassegna Teatro dei Luoghi Fest di Koreja, infine, torna alle Mura lo spettacolo “Il cielo sopra Lecce”, un percorso di frammenti d’autore sul tema del desiderio per ritornare a percorrere lo spazio pubblico dopo l’esperienza della quarantena “a distanza di sicurezza”, con l’utilizzo di radiocuffie immersive. L’appuntamento è fissato in tre fine settimana, alle 19 e alle 20: da venerdì 23 a domenica 25 luglio, da venerdì 30 luglio a domenica 1 agosto, da venerdì 6 a domenica 8 agosto.