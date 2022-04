Amministrative, M5S corre con Stefano Minerva: il patto è stato ufficializzato oggi a Gallipoli, sulla scia regionale

GALLIPOLI – Il patto tra i pentastellati e il Pd di Stefano Minerva è ormai ufficiale, come anticipato nei giorni scorsi dal Corrieresalentino: è di questa mattina l’incontro organizzato dalla sezione gallipolina del Movimento 5 Stelle per spiegare l’accordo agli elettori. Gli altri due candidati dovrebbero essere l’ex sindaco Flavio Fasano (area civica ed ex Pd), mentre il centrodestra pensa alla candidatura di Di Mattina. L’operazione non è riuscita a Nardò, ma a Gallipoli le forze che si uniscono sono sulla stessa linea della giunta regionale. “Ci siamo visti bisettimanalmente e abbiamo trovato nella persona del sindaco un’interlocuzione costante sui temi del turismo, del verde pubblico e su tutta una serie di altri programmi che vogliamo portare avanti” – ha spiegato Luigi Alessandrelli (M5S). La promessa è quella di una collaborazione leale basata sui temi. “Il Ministero della Transazione Ecologica è uno dei punti fermi del nostro movimento – ha chiarito Annachiara Tundo – Oggi il tema dell’ambiente non può essere più rimandato. Altro tema a noi caro, che vorremmo realizzare nella prossima amministrazione, riguarda un ufficio per fondi derivanti dal ‘recovery plan’ (fondi europei da cui dipende il futuro della nostra economia)”.

“Sono stato uno dei primi a vedere nell’accordo M5S e centrosinistra un legame, mentre il centrodestra provava a parlare alla pancia delle persone con idee sempre più estremiste – Sindaco Stefano Minerva – Grazie alla freschezza delle nuove generazioni che hanno aiutato il nostro paese e a noi sindaci, ci accorti ad esempio dell’importanza del reddito di cittadinanza. È facile, quando si hanno le spalle coperte o si nasce in una famiglia ricca, dire che non serve. Altra cosa se non puoi più pagare le tasse universitarie e non sai come comprare il latte e i biscotti per i tuoi bambini. Il M5S avrebbe potuto anche fare una battaglia solitaria con Luigi Alessandrelli, invece con responsabilità ha scelto di rinunciare a un po’ di popolarità. Di questo ne terrò conto. Apriamo i cantieri adesso perché quando pensi una cosa finchè non la realizzi passano almeno 3 anni.

In questi anni abbiamo realizzato piste ciclabili, viabilità e parcheggi. Gallipoli è una città geograficamente importante: ci sono in ballo 5 milioni di euro banditi dal Ministero per due importanti arterie per la mobilità lenta fino a Lido Conchiglie e Baia Verde. Già dai primi confronti ci siamo intesi con il presidente di commissione ambiente, Mino Nazzaro: puntiamo su raccolta differenziata. 5 anni fa tutti dicevano che noi a Gallipoli eravamo fermi al 9 % e oggi abbiamo raggiunto 71 %! Le foto-trappole stanno funzionando per accogliere meglio il turismo. Accolgo ideologicamente la grande intuizione di Draghi, che punta sulla Transizione ecologica”.

Presenti anche i vertici pentastellati: “Il percorso di rinnovamento intrapreso dal Movimento 5 Stelle ci spinge a ripartire dai territori: il lavoro fatto qui è stato eccellente, perché i gruppi locali sono in fermento. La figura di Giuseppe Conte è un modo nuovo per avvicinare i cittadini e per credere in una politica basata su temi e valori” – ha detto il deputato Leonardo Donno.

“Gallipoli ha una sua vocazione turistica e dobbiamo essere in grado di valorizzarla. Il Movimento 5 Stelle può dare un grande apporto di trasparenza e idee – spiega il consigliere regionale Cristian Casili – In regione ci siamo resi conto di quanto sia importante il nostro peso nel governo, già a partire dagli scorsi mesi sul piano della trasparenza e dei valori che portiamo avanti”.

