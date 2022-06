Covid, 227 casi: 33 in provincia di Lecce. Resta il limite massimo di 4 a tavola. Salgono a 18 i paesi senza contagiati nel leccese

PUGLIA – A partire da ieri Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna sono in zona bianca: alla Puglia toccherà dal 14 giugno. Tra sette giorni il coprifuoco slitterà alle 24 per poi mandarlo in cantina nel momento in cui entrerà in vigore la zona bianca. I numeri sono in costante calo, ma la guardia resta alta, tanto che il Ministero ha prolungato il limite massimo di 4 posti a tavola. I ricoverati calano a 555, mentre i decessi sono un numero limitato rispetto ai giorni scorsi: c’è un morto con il covid anche a Lecce. Sono 18 i paesi senza contagiati in provincia di Lecce, secondo il report interno all’Asl: Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Castrì di Lecce, Corigliano d’Otranto, Diso, Giuggianello, Minervino di Lecce, Morciano di Leuca, Patù, Poggiardo, San Cassiano, San Pietro in Lama, Santa Cesarea Terme, Sogliano Cavour, Surano, Tiggiano e Uggiano La Chiesa.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, martedì 1 giugno 2021, registra 7546 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 227 casi positivi: 67 in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 43 nella provincia BAT, 13 in provincia di Foggia, 33 in provincia di Lecce, 47 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 6 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.501.189 test.

220.361 sono i pazienti guariti.

23.777 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 250.646, così suddivisi:

94.552 nella Provincia di Bari;

25.257 nella Provincia di Bat;

19.298 nella Provincia di Brindisi;

44.776 nella Provincia di Foggia;

26.507 nella Provincia di Lecce;

39.063 nella Provincia di Taranto;

799 attribuiti a residenti fuori regione;

394 provincia di residenza non nota.