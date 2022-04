Covid, 92 casi: 13 nel leccese. Via la mascherina all’aperto dal 28 giugno. Bassetti al Corrieresalentino: “A rischio chi non si vaccina”

PUGLIA – I dati continuano ad essere altalenanti, ma comunque si conferma la tendenza alla bassa circolazione del “virus mutante”. La campagna vaccinale sta funzionando, ma il professore Matteo Bassetti, noto ricercatore e virologo, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova spiega che l’immunità di gregge, con i troppi scettici che ci sono in Italia, non è facile da raggiungere.

“Il ciclo completo vaccinale è efficace contro questa mutazione del virus. È stato dimostrato da un recente autorevole studio pubblicato sul Lancet. Si è osservato che in un paese ad alta endemia di variante Delta due dosi di Astrazeneca o di Pfizer sono in grado di bloccare l’infezione o comunque di renderla molto meno pericolosa. Quindi è perfettamente coperta la variante Delta”. Il problema per Bassetti sarà per i non vaccinati perché scettici, che sono ancora un 30%: “Per i vaccinati sicuramente non ci saranno grossi problemi, con due dosi di vaccino, salvo che il SARS-CoV-2 non si evolva ulteriormente a quest’estate salti fuori qualche variante non coperta. Certamente non potremmo dire la stessa cosa per quel 30% di persone che ancora non si sono vaccinate: queste persone saranno a rischio grave. Il virus trova tre porte chiuse, ma quando ne trova una aperta, cominciano i guai e i danni seri”.

Insomma, se il virus non ci riserverà colpi di scena, cioè mutazioni inaspettate, potremo considerarlo sconfitto, vero?

“Bisogna osservarne le evoluzioni e raggiungere l’immunità della popolazione con i vaccini per vincere la guerra. Non avremo le ondate che ci sono state in passato, ma il virus continuerà a circolare e colpirà soprattutto chi non è vaccinato. Purtroppo abbiamo un’importante quota di italiani che resta abbastanza scettica sui vaccini: questo è un danno enorme per tutti. Io lo dico da quando ancora doveva partire la campagna vaccinale: siamo uno dei paesi europei con il maggior numero di scettici sui vaccini”.

Cosa farebbe con i medici e i sanitari che non si vaccinano?

“Li licenzierei domani stesso. Non c’è alcuna alternativa. Licenziamento immediato, anche per dare un esempio. Se tu lavori nella sanità, non puoi non credere nella medicina e nella scienza. Se tu vuoi fare il vigile del fuoco, devi mettere una tuta ignifuga e il casco: non puoi rifiutarti perché secondo te fa male alla salute. Se non vuoi mettere quelle protezioni, non vai a fare il vigile del fuoco. Nessuno ti ha chiesto di farlo! È una questione di scelte. Oggi abbiamo un solo modo per proteggerci dalla pandemia: vaccinarci! Se non vuoi farlo, vai a fare un altro mestiere”.

Il professore Bassetti lancia anche l’allarme sulle indagini genomiche: ne facciamo troppo poche in italia.

“Abbiamo investito poco nelle analisi di sequenziamento: per fare questo sono necessarie delle macchine specifiche molto costose, ci vogliono delle competenze importanti, quindi non è una cosa così semplice. È fondamentale monitorare l’evoluzione del virus, ma noi lo facciamo solo sull’1,2% del totale dei tamponi isolati. Altri paesi con me l’Inghilterra arrivano abbondantemente oltre 10%. Eppure le raccomandazioni dell’autorità sanitaria europea è quello di arrivare almeno il 5% tendendo al 10%. È evidente che bisogna investire di più“. Per il professore genovese la sanità pubblica italiana è stata scardinata per trent’anni e non sarà facile recuperare il gap.

“Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts” – scrive il ministro della Salute Roberto Speranza in un post su Facebook. Secondo Bassetti, si poteva fare prima, ma inseguiamo sempre gli altri e abbiamo scelto di eliminare il dispositivo di protezione all’aperto solo dopo che lo hanno fatto in Francia e Germania: “Manchiamo di programmazione”.

I DATI PUGLIESI

Con 8.033 test, l’indice dei positivi sale all’1,15% rispetto allo 0,44% di ieri.

Si registra 1 decesso rispetto ai 4 di ieri.

Sul fronte dei ricoveri il numero continua a calare: sono 189 i pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali dedicate al covid (ieri erano 195). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 239.301 rispetto ai 237.853 di ieri. Continua a calare il numero dei casi attualmente positivi, 7063 rispetto agli 8.420 di ieri.



BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

REGIONE PUGLIA – 22 GIUGNO 2021

Il bollettino epidemiologico di oggi, martedì 22 giugno 2021, registra 8.033 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 92 casi positivi: 24 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 11 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

E’ stato registrato 1 decesso, in provincia di Taranto.Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.627.487 test. 252.974 sono i pazienti guariti. 7063 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.974 così suddivisi: 95.101 nella Provincia di Bari; 25.568 nella Provincia di Bat; 19.743 nella Provincia di Brindisi; 45.130 nella Provincia di Foggia; 26.888 nella Provincia di Lecce; 39.367 nella Provincia di Taranto; 808 attribuiti a residenti fuori regione; 369 provincia di residenza non nota.