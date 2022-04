È leccese il massimo esperto di Import Export e turismo halal

Si chiama Karim C. Benvenuto direttore dell’istituto Superiore di Scienze e Tecnologie Halal, a rappresentare l’Italia il 29 giugno prossimo alla conferenza internazionale sul turismo muslim Friendly e il settore export dei prodotti agroalimentari targati “Made in Italy”. Il leccese Benvenuto interverrà alla conferenza focalizzando l’intervento sul potenziale turistico culturale che le nostre regioni offrono, unito alla valorizzazione dei nostri dei prodotti agroalimentari che delle materie prime. L’evento è organizzato dall’Halal Reserch Council, uno dei massimi enti mondiali per quanto riguarda il mercato halal.

In Puglia tempo fá, su iniziativa di Benvenuto, fu lanciato il primo pacchetto turistico per turisti di fede Musulmana il “Puglia Halal Tour”, che ebbe un riscontro enorme da parte di tour operator inglesi, canadesi, giordani e malesi, ma fu fermato per la pandemia di Covid-19. Anche la Regione Puglia organizzo un bando per il turismo Muslim Friendly, che venne fermato per controversie politiche.