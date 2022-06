Ginnastica artistica e ritmica, la Asd Delfino protagonista nel weekend di gare

PUGLIA – Un fine settimana da incorniciare per la asd Delfino che, tra sabato e domenica, ha portato a casa un bottino di tutto rispetto sia in campo nazionale che regionale in tutte e tre le sezioni agonistiche.

Si parte alla grande sabato 29 maggio a Fermo dove, i ragazzi di coach Saverio Martina, nella Finale Nazionale del Campionato Individuale Allievi Gold, si fanno valere con Simone Miccoli, classe 2010, che si laurea Vicecampione Italiano A3 e l’ottima prestazione di Gabriele Diso che, col 13° posto, sfiora la qualifica al Criterium. Buone anche le prove di Antonio Quarto, Alberto Grande e Francesco Cetta, a testimonianza della presenza in Puglia di un’ottima scuola di ginnasti che cresce nonostante le difficoltà dovute alla pandemia.

Grandi soddisfazioni anche a livello regionale, stavolta per le agoniste della sezione Artistica Femminile, allenate dai coach Fabio Zuccalà ed Erica Saponaro che a Bari, nella prova del Campionato Individuale Silver Ld vincono l’oro con Giulia Scalabrino e sfiorano il podio col quarto posto di Marta Mele.

Domenica 30, infine, una lunghissima trasferta a Manfredonia per le ragazze della sezione Ritmica, allenate dalle coach Alessandra Nocco, Piera Nassisi e Maria Chitanu, che le ha viste tutte sui vari podi dei campionati regionali disputati. Nel campionato individuale silver LC bronzo per Marta Martino(A2), oro per Nicole Montinaro (A4), oro per Syria De Medio e bronzo per Sofia Pellegrino(J3), oro per Benedetta Leone (S2).

Nel campionato individuale Silver LD oro per Ludovica Pastore ed un altro oro arriva nel Campionato Individuale Silver LE per Martina Voli.

Nel Campionato di Serie D LA Allieve vince l’argento la squadra composta da Marta Martino, Gaia Gigante e Aurora Ingrosso, mentre nel Campionato di Serie D LB Allieve arriva l’oro per la squadra composta da Alice Lorusso, Ludovica Pastore e Nicole Montinaro; infine vince l’oro nel Campionato di serie D LC Open la squadra composta da Ilaria Lubrano, Sofia Pellegrino, Sirya De Medio e Benedetta Leone.

I risultati del fine settimana della storica associazione leccese testimoniano il grande impegno e la sinergia presente tra staff tecnico, dirigenza e ginnasti che, nonostante il difficile anno vissuto dallo sport, hanno lavorato con costanza, nel segno della continuità e dimostrando professionalità e grande spirito di squadra, a costo di grandi sacrifici. Come ha detto qualcuno “le medaglie si vincono in allenamento e si ritirano in gara”.

