Giornata nazionale dell’incontinenza, Lopalco: “Potenzieremo la prevenzione anche grazie al PNRR”

Oggi, 28 giugno, è la “Giornata Nazionale dell’Incontinenza”. In Italia sono oltre 3milioni sono le donne che soffrono di incontinenza, 2 milioni gli uomini. La ricorrenza annuale è stata istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2006, stimolata da FINCOPP (Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico) e fortemente voluta dal Ministero della Salute.

Per l’occasione oggi a Bari, nel padiglione della Regione Puglia nella Fiera del Levante, è stato assegnato il Premio nazionale sulle “Buone Pratiche”. Un evento al quale ha partecipato l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco.

Link Sponsorizzato

“Queste giornate – ha detto Lopalco – sono molto importanti perché si accendono i riflettori su argomenti che altrimenti potrebbero fare fatica ad emergere nel mare magnum della sanità. Ma quello dell’incontinenza è un problema che colpisce con numeri davvero impressionanti, una patologia che colpisce milioni di persone in Italia con una percentuale relativa maggiore di donne, circa il 60% del totale. È un problema invalidante che dobbiamo affrontare su due binari, sicuramente dal punto di vista dell’assistenza, e su questo fino ad oggi si è fatto davvero tanto, ma dobbiamo soprattutto agire dal punto di vista della prevenzione. E su questo fronte ci sono buone notizie perché anche il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza ci impone di dedicare investimenti specifici proprio nella prevenzione e nell’assistenza domiciliare di problemi come questo. Una riabilitazione perineale per esempio potrebbe prevenire tanti casi di incontinenza che sarebbero molto più difficili da trattare una volta diventati cronici. Noi, come Regione Puglia, faremo la nostra parte, abbiamo già attivato dei piani di riabilitazione anche con interventi domiciliari su questo tema, quindi siamo pronti per affrontare e prendere di petto questo problema che colpisce purtroppo tanti nostri concittadini”.