Grima: “Il virus non è sconfitto. Attenti alla quarta ondata”. E ribadisce: “Vi avevo avvisati: Astrazeneca da vietare”

LECCE – I vaccini con vettore virale come Astrazeneca non si possono mettere sul mercato troppo frettolosamente. L’infettivologo e scrittore Piero Grima ci aveva avvertiti in tempi non sospetti (in alcune interviste realizzate nei mesi scorsi). Ci aveva detto quanto fosse rischioso il vaccino anglo-svedese con diversi esempi e mettendo in luce l’inefficacia rispetto ad alcune varianti, come la sudafricana. Intanto, dopo il decesso della 18enne, si indaga anche sulla morte di Gianluca Masserdotti, 54 anni, carrozziere di Flero (è morto giovedì pomeriggio): aveva fatto il vaccino anticovid lo scorso 29 maggio (naturalmente Astrazeneca). Adesso la procura di Brescia cerca di capire se ci sia correlazione tra l’evento trombotico e la morte. Ma la domanda che ci facciamo tutti è perché l’Italia ha continuato a vaccinare le persone sotto i 60 con Astrazeneca, nonostante la raccomandazione di non farlo e il blocco in diverse nazioni? Ricordiamo anche che il Sudafrica lo rispedì indietro. “Io lo sto dicendo da inizio anno- spiega il dottor Grima- Astrazeneca non è stato sufficientemente valutato. Quando ci sono situazioni particolari, ci scappa il morto. Basta che ci si trovi di fronte a un sistema immunitario con delle reazioni troppo violente: lo dico in maniera rozza, tanto per farlo capire ai profani”. Chi ha fatto due dosi di questo vaccino a vettore virale in un certo senso è stato una cavia, secondo il noto infettivologo. Questo tipo di farmaco utilizza un virus (generalmente un adenovirus che non si replica) per portare all’interno della cellula la sequenza del codice genetico che codifica per la proteina spike. “Anche se la scienza dice che sono efficaci e sicuri bisogna tenere conto dell’opinione pubblica e limitarli agli over 60, l’80% dei quali già vaccinati (questo equivale a eliminarli)”- ha dichiarato oggi Bassetti.

Ma, in realtà il dottor Grima da molto tempo insiste sulla necessità di eliminare Astrazeneca dalla vaccinazione di massa, perché anche se i casi di trombosi sono rarissimi, non vale la pena di mettere a rischio nemmeno una sola vita, visto che possiamo puntare su altro (su una tecnologia molto più moderna). “Quando c’è il vettore virale – spiega Grima – l’organismo riconosce l’estraneo e risponde. Come facciamo a prevedere il tipo di risposta che darà? Dovremmo fare degli esami specifici, ma comunque si tratta di un vaccino messo sul mercato troppo frettolosamente. Oggi lo vieterei a tutti…”.



SIAMO FUORI PERICOLO? IL COVID È SCONFITTO?

Dottore, i dati ci dicono che siamo fuori pericolo, come la pensa lei? “No, non siamo fuori pericolo: ci vuole ancora tempo ed è necessario che siano rispettate di più le regole di distanziamento e quelle sulle mascherine. Le faccio un esempio pratico: io sto mangiando in un ristorante di Santa Maria di Leuca con le persone sedute senza mascherina a 30 cm da me. Ricordiamoci che nel mondo il covid continua a circolare. In Inghilterra, dopo un primo periodo di euforia, stanno di nuovo facendo i conti con la variante delta, che sarebbe quella indiana. Dunque, va benissimo ritornare alla vita, vanno benissimo le aperture, ma non bisogna abbassare la guardia. La quarta ondata è ancora possibile: questo dobbiamo tenerlo bene a mente. Anche l’estate scorsa il virus sembrava andato in ferie, ma poi è tornato. Oggi abbiamo i vaccini come arma in più. Dobbiamo, però, continuare a fare attenzione soprattutto negli ambienti chiusi”.