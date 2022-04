Polizia penitenziaria celebra i suoi 204 anni. Cerimonia con cambio alla direzione del carcere di Lecce

LECCE – Anniversario e passaggio di consegne, questa mattina, nel carcere di Lecce.

Lo scorso 15 giugno il corpo della polizia penitenziaria ha raggiunto il traguardo dei 204 anni dalla sua fondazione, che sono stati celebrati stamane nella struttura di Borgo San Nicola contestualmente al cambio della guardia alla direzione della casa circondariale.

Rita Monica Russo lascia la reggenza del carcere leccese a Valentina Meo Evoli, nuovo direttore reggente, per rivestire il ruolo di direttore generale con funzioni di provveditore di Piemonte e Valle D’Aosta.

La cerimonia si è svolta alla presenza del prefetto di Lecce, Maria Rosa Trio, del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, dell’arcivescovo di Lecce, Monsignor Michele Seccia e delle altre autorità civili e militari.

Ad accogliere gli ospiti il comandante di reparto, Riccardo Secci, il vice comandante di reparto, Pasquale Somma, e il comandante del nucleo interprovinciale delle traduzioni e piantonamenti, Alexsandra Stramaglia.

In contemporanea, all’esterno del carcere leccese, è andato in scena una protesta realizzata dagli agenti della polizia penitenziaria accompagnati dai rispettivi rappresentanti di sette sigle sindacali. Il sit-in messo in piedi in questa giornata aveva lo scopo di sottolineare le carenze di personale, che rendono difficoltoso oltre che pericoloso il lavoro degli agenti all’interno della casa circondariale.