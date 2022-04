“Una chiacchierata tra donne”, a San Donaci si discute di prevenzione delle patologie mammarie

PUGLIA – La prevenzione in ambito medico è diventata nel tempo la più importante arma a disposizione del personale sanitario e soprattutto dei pazienti per vincere la lotta contro un gran numero di patologie. L’indagine clinica e gli esami strumentali rappresentano il connubio fondamentale per indirizzare il percorso di terapia e cura nella direzione più adeguata e quando possibile personalizzata per ogni paziente.

Nel corso degli anni la patologia mammaria è diventata uno degli ambiti di studio più battuto nell’ottica della prevenzione, tanto che sono state stabilite linee guida standardizzate che sanciscono le tempistiche e le modalità dei controlli periodici a cui ogni paziente dovrebbe sottoporsi nel corso della vita. Questa campagna preventiva ha dato nel tempo sempre maggiori frutti, portando a diagnosi sempre più precoci, con una probabilità di guarigione sempre più elevata e sempre più spesso mediante interventi molto conservativi.

Link Sponsorizzato

Tuttavia, come ribadiscono quotidianamente le principali autorità in abito sanitario, è necessario tenere alta la guardia e ricordare costantemente il valore e l’importanza della prevenzione.

AVIS San Donaci in collaborazione con la Dottoressa Maria Luisa Calabrese, medico radiologo e titolare del Centro Calabrese di Cavallino dei dottori Ruggiero e Maria Luisa, per sensibilizzare i pazienti sull’argomento “prevenzione delle patologie mammarie” organizza venerdì 25 giugno un incontro aperto al pubblico che si terrà presso la Sala Consiliare di San Donaci. Grazie al patrocinio dell’amministrazione comunale di San Donaci a partire dalle ore 9,30, in una ampia sala attrezzata, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19 la Dottoressa Maria Luisa Calabrese illustrerà i più attuali percorsi diagnostici stabiliti dalle linee guida nazionali elencando le metodiche più indicate in relazione alla fascia di età e di rischio per ogni paziente.

Link Sponsorizzato

Seguirà, nel pieno rispetto della privacy, un consulto personalizzato per tutte le pazienti che richiedono una consulenza con la Dottoressa Maria Luisa Calabrese.

1 of 1