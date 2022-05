“Rete in Comune per la Legalità”: venerdì 30 luglio, a Galatone, la sottoscrizione del protocollo d’intesa

GALATONE (Lecce) – Venerdì si terrà a Galatone la conferenza per la sottoscrizione del protocollo d’intesa “Rete in Comune per la Legalità”, che fa parte delle azioni del progetto “Processi partecipativi e cultura della legalità” (finanziato dal bando della Regione Puglia “Puglia Partecipa”.)

Saranno presenti:

• Flavio Filoni, Sindaco di Galatone

• Concettina Buongiorno, Vice Sindaco di Seclì

• Alessandra Cocciolo Minuz, Presidente Teatro dei Veleni coop. sociale

• Antonio Chiga, referente Comune di Galatone

• Gianluca Vilei, referente Comune di Seclì

• Carmela Ventrella, Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Bari

• Mauro Quarta, presidente Aps VisitMessapia

L’incontro sarà moderato dalla co-progettista Fabiola Francone e sarà momento di confronto per l’illustrazione del progetto e della RETE.

Il protocollo sarà sottoscritto inizialmente tra i partners (Comune di Galatone, Comune di Seclì, Università di Bari – Dipartimento di Giurisprudenza e APS VISITMESSAPIA) insieme al Capofila “Teatro dei Veleni” di San Cesario di Lecce, per poi essere esteso ad ulteriori Enti e realtà del territorio pronte a promuovere la cultura della legalità.

La sottoscrizione del protocollo sancirà la costituzione della prima “Rete” in Puglia, come previsto dalla legge regionale n. 14 del marzo 2019 “Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza”.

Con la costituzione della Rete si intendono avviare e realizzare le iniziative, i servizi e le attività volte a sostenere, sviluppare e implementare la promozione della cultura della legalità, dell’educazione alla responsabilità sociale, dell’antimafia sociale e del contrasto non repressivo ad ogni forma di criminalità organizzata, con la prerogativa di allargare nel tempo la compagine degli aderenti ad altri Comuni, agli Ambiti Sociali di Zona, alle Istituzioni ed agli Enti Territoriale, oltre che al mondo dell’impresa e delle rappresentanze. La Rete s’ispira, inoltre, a quanto stabilito dalla L. R. n.28/2017 sulla partecipazione.

Alla conferenza, tenuto conto delle restrizioni in atto, parteciperanno, oltre ai rappresentanti dei Partner, alcuni rappresentanti delle istituzioni locali tra cui il Comandante dei C.C. della stazione di Galatone e il Comandante della Polizia Municipale.

La partecipazione richiede la prenotazione obbligatoria al n. 338.5255953.

Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta sulla pagina facebook del Comune di Galatone.

Venerdì 30 luglio, alle ore 11:00 presso “Opera Seme” (S.P. Galatone – Galatina).

